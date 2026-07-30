Туристов не пускали более века: закрытый гавайский остров Ниехау начинает принимать первых посетителей

Остров Ниехау / Источник: Polihale

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Окутанный тайнами гавайский остров Остров Ниехау, который более века оставался изолированным от внешнего мира, открыл ограниченный доступ для туристов. Теперь путешественники имеют возможность воочию увидеть уникальный уголок планеты, где местные жители до сих пор живут по законам XIX века без интернета, дорог и коммуникаций.

Об этом сообщает RMF24.

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Остров Ниехау, расположенный всего в 27 километрах от популярного острова Кауаи, давно привлекает внимание путешественников и ученых. На протяжении многих десятилетий это место оставалось полностью закрытым, а его жители обитали в полной изоляции от современного мира. Хотя территория и сейчас находится под пристальным наблюдением, остров всё же начинает понемногу принимать первых гостей.

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Что известно об острове Ниехау, который более века оставался закрытым для внешнего мира

История изоляции острова началась ещё в 1864 году, когда шотландская семья Синклер выкупила Ниехау у короля Камехамехи V за 10 тысяч долларов золотом. Главным условием продажи было сохранение традиционного образа жизни жителей и их защита от внешнего мира, чего новые хозяева строго придерживались на протяжении нескольких поколений.

В 1915 году внук первых владельцев, Обри Робинсон, окончательно закрыл остров для посторонних. С тех пор попасть туда могли только коренные жители, их родственники, а также отдельные правительственные чиновники или приглашенные гости, что сделало Ниехау одной из самых закрытых территорий на карте мира.

Жизнь без достижений цивилизации

Известно, что в настоящее время на острове Ниехау проживает от 70 до 130 человек, большинство из которых — коренные гавайцы. Это единственный уголок планеты, где гавайский язык до сих пор остается основным в повседневном общении. Островитяне сохраняют уклад жизни своих предков: у них нет интернета, сотовой связи, централизованного водопровода и асфальта. Они стирают вещи в ручьях, используют керосиновые лампы для освещения и передвигаются верхом или на велосипедах.

Владельцы острова, семья Робинсонов, установили строгие правила: любые запрещенные вещества находятся под строгим табу, а за их хранение грозит немедленное выселение. Благодаря такому контролю Ниехау удалось сохранить нетронутую природу и самобытную культуру, которых не коснулась современная цивилизация.

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На острове действуют строгие ограничения для туристов

Более ста лет Ниехау оставался полностью закрытым для посторонних, и лишь недавно владеющий им клан начал организовывать туда небольшие вертолетные экскурсии из соседнего Кауаи. Поездки строго ограничены по количеству гостей и проводятся исключительно в сопровождении гида.

Во время такого визита у путешественников есть около трёх часов на отдых на диком побережье, дайвинг и сбор ракушек.

Ночевать на острове, самостоятельно бродить по нему или заходить в населенные пункты запрещено, а контакты с местными жителями сведены к минимуму, чтобы не нарушать покой общины. Благодаря этому Ниехау остается одним из немногих уголков в мире, где сохранились первозданные пляжи, уникальная фауна и аутентичный гавайский дух и традиции.

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