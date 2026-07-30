США сдали назад, признав право Украины сказать "нет" на "дух Анкориджа": дипломат

Флаги Украины и США / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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США официально признали, что Украина отказалась от условий, навязываемых так называемым «духом Анкориджа». Вашингтону пришлось считаться с субъектностью и позицией Киева.

Такое мнение высказал экс-глава МИД, экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Radio NV.

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Пристайко заявил, что международная субъектность Украины существенно усилилась.

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«Наша субъектность выросла не только на бумаге, о чем мы любили говорить в своих статьях и выступлениях. Нет, наша субъектность связана с тем, что мы, например, отказались от того предложения, которое нам навязывалось „духом Анкориджа“. Это признала американская сторона», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что государственный секретарь США Марко Рубио фактически подтвердил провал предложений по прекращению войны России против Украины, возникших после встречи американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Анкоридже. По словам Пристайко, эти инициативы не были приемлемы для Украины.

«Надо, условно говоря, приветствовать их способность политически признать свою неправоту. А это именно так выглядело, когда Рубио сказал, что «нет, мы это больше не делаем, потому что это украинцев не устраивает». Не американцев, заметьте, а украинцев. Каким бы мы ни были меньшим партнером по отношению к американцам, они обращают внимание и учитывают нашу точку зрения», — заверил дипломат.

Также экс-глава МИД высказал предположение, что сейчас Киев и Вашингтон согласовывают исходные условия возможной договоренности о завершении войны РФ против Украины. В дальнейшем эти наработки, вероятно, представят российской стороне.

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Напомним, ранее в июле Рубио заявил, что попытки Трампа и Путина согласовать завершение войны на встрече в Анкоридже летом 2025 года провалились, поскольку Украина категорически отвергла кремлевский план «3+2» по распределению территорий. Госсекретарь США отметил, что мир невозможен без согласия обеих сторон, поэтому Киеву и Москве придется искать новые концепции, разработку которых в соответствующих условиях готов предложить Вашингтон.

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