Шпионская мелодрама по-украински: как жена Владимира Сосюры доносила на своего мужа спецслужбам

Мария Данилова и Владимир Сосюра / © zaxid.net

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Мария Данилова восемь лет следила за мужем Владимиром Сосюрой по заданию советских спецслужб. Он узнал ее тайную работу и остался с ней до конца жизни.

ТСН.ua пишет об истории поэта Владимира Сосюры и агентом НКВД Марией Даниловой.

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Как все началось

Мария Данилова и Владимир Сосюра познакомились еще до того, как он стал известным поэтом. Это произошло в Донецке после концерта ко дню рождения Тараса Шевченко.

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В 1931 году они поженились, а через 10 лет ее завербовал НКВД. Это произошло в России: то ли в Москве или в Уфе, куда супруги эвакуировали из Украины, пишет WAS.

Отношения будут бурными, с истериками и неверностью, но супруги будут прощать друг друга. Чувства Сосюры не погаснут даже тогда, когда он узнает, что жена восемь лет следила за ним по заданию советских спецслужб.

Друзья поэта считали женщину сплетницей, интриганкой, искательницей денег и славы.

В украинских архивах доносов Марии Сосюры обнаружить не удалось, однако о том, что она их писала, стало известно благодаря делу, заведенному по обвинению в разглашении государственной тайны. Мария «раскрыла» себя сначала мужу, а потом еще нескольким знакомым.

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Но это вполне могло сойти ей с рук, если бы она не написала письмо руководителю Союза писателей УССР Александру Корнийчуку.

«Сейчас до съезда я должна проработать несколько кандидатур, чтобы не было неприятностей на съезде. Но вокруг меня полно разговоров, что я такая и сякая… возможно, я плохо конспирируюсь. Место моей явки: отель „Театральный“, ком. 26. Может, кто-то видел, как я заходила и выходила из гостиницы… Но не верьте обо меня никому, что я безнравственна, развратна и т.д … Словом то, что я вам открыла, — это государственная тайна, за которую я могу поплатиться жизнью… Я приняла присягу. Я вам доверила свою жизнь. Если я откроюсь — меня уничтожат националисты. Если вы меня откроете — меня убьет советская власть», — говорилось в письме.

Письмо Марии Сосюры к председателю Союза писателей УССР Александру Корнийчуку. Фото: Отраслевой государственный архив СБУ/WAS

О сотрудничестве с госбезопасностью женщина рассказала своему любовнику Николаю Кравчуку, своему врачу Степану Савченко и малознакомому мужчине по имени Григорий Михайлович. Без особой надобности, просто во время бесед. Как-то она звонила по телефону в МГБ прямо из квартиры, и это услышал прохожий человек. В окружении Сосюры поползли слухи о сотрудничестве Марии с властью.

Корнийчук донес на Марию в МГБ. Писателя можно понять — таким образом, госбезопасность могла проверять его лояльность.

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Дело Марии Сосюры. Фото: Отраслевой государственный архив СБ Украины / WAS

Доносить на своего мужа и жителей киевского дома «Ролит», где жили заслуженные литераторы того времени, Данина продолжила и после войны. Она сообщила НКВД, что в течение лета 1947 года к ним в гости заходил мужчина из Львова, называвший себя большим поклонником творчества Владимира Сосюры. По ее словам, он предлагал им перейти на сторону националистов, предать СССР и бежать за границу.

Интересный факт: в 1944 году Владимир Сосюра написал и опубликовал стихотворение «Любите Украину», которое стало поводом для травли поэта и обвинения его в буржуазном национализме. Спастись от советской репрессивной машины Владимиру помогла его жена-чекистка. Когда поэт написал письмо Сталину, которое заканчивалось словами «Отец! Спаси меня!», Мария Сосюра тайком вложила в него выписку из психбольницы с диагнозом и историей болезни.

Арест Марии и новая жизнь Сосюры

Письмо не было провокацией, и в ноябре 1949 года агента арестовали. Обыск в квартире не проводили, поскольку не желали разглашать арест и вызвать у поэта очередной нервный срыв.

За «разглашение сведений, не подлежащих оглашению, и изготовление и распространение писем антисоветского содержания» в августе 1950-го Особое совещание Госбезопасности СССР присудило «Мурке» (так ее называл Сосюра — ред.) 10 лет исправительно-трудовых лагерей.

В целом Данилову обвиняли в психическом расстройстве, из-за которого Сосюра в 1934 году на несколько месяцев попал в больницу.

Приговор Особого совещания при Министре Госбезопасности СССР по делу Марии Сосюры. Фото: Отраслевой государственный архив СБ Украины / WAS

Следующие 4 года Мария провела в лагерях Урала, Сибири, Казахстана. Владимир некоторое время просил властные инстанции отпустить женщину, а затем заочно развелся и женился на 26-летней машинисте.

В сентябре 1954 года комиссия по пересмотру уголовных дел смягчила наказание Марии до трех лет лагерей.

Через несколько лет сестра позвонила по телефону Владимиру Сосюре и рассказала о возвращении Марии. Он сразу ее забрал. Сын, также Владимир, в интервью вспоминал, что отец нес маму домой на руках.

После смерти Сосюры жизнь Марии была вполне комфортной. В 1992 году Марию Сосюру полностью реабилитировали.

До последнего дня жизни классик посвящал жене стихи.

Задуманий вітер над городом віє,

Ідуть перехожі невпинним прибоєм,

І я поміж ними йду, повний тобою,

горять ліхтарі, мов шепочуть:

«Маріє!..»

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