Тайны смерти Николая Хвылевого: почему пригласил друзей на свой суицид и спрятал в предсмертных записках

Николай Хвылевой. Фото: uinp.gov.ua

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Самоубийство Николая Хвылевого — украинского писателя и лидера «Расстрелянного возрождения» произошло 13 мая 1933 года в его квартире в харьковском доме «Слово». Это был сознательный выход из жизни.

ТСН.ua пишет о последних днях жизни известного писателя.

«Дом Слова» — кто там собирался и зачем его построили

В 20-х годах XX века по приказу Сталина в Харькове построили здание, которое впоследствии получило название «Дом Слово». Здесь под одной крышей собрали лучших представителей украинской литературы, чтобы заставить работать «во благо советской системы». Большинство из них эта система затем убила, пишет журналист Александр Рудяченко.

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Дом «Слово» в Харькове, построенный в 1930 году, стал местом жительства украинских художников. Но этот дом стал символом советских репрессий.

Почти все жители этого дома, представители украинской элиты, были расстреляны и отправлены в ссылку. Советские репрессии обошли только 16 жителей.

Однако именно с 1930 года тоталитарные тенденции становятся все сильнее. Этот период в истории украинской литературы назвали «Расстрелянным возрождением»

Выстрел в самого себя

13 мая 1933 года в квартире №9 в харьковском доме «Слово» застрелился Николай Хвылевой.

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С 1930 года кооператив «Слово» стал прибежищем многих известных украинских литераторов. Здесь их расселяли, обустраивали, обсаживали информаторами, контролировали, а когда приходило время — арестовывали.

Первые жители «Дома Слова», среди которых был и Николай Хвылевой, безусловно знали о микрофонах, замурованных в квартирные стены, о телефонах, разговоры с которых было слышно в кабинетах ГПУ. А потому последний день и минуты своей жизни Николай Хвылевой продумал до мелочей.

12 мая 1933 года противостояние интеллектуалов, творческой интеллигенции и власти перешло к новой фазе. «Слово» посетили незваные ночные визитеры, после длительного обыска арестовали бывшего президента группировки ВАПЛИТЕ (Свободной Академии Пролетарской Литературы) Михаила Ялового.

Николай Хвылевой решил, очевидно, не ждать неизбежного.

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Друзья упоминают, что он любил число 13. Часто упоминал об этом в своих текстах. И родился 13 декабря. А теперь 13 мая, в солнечное воскресное утро, решил сыграть последний акт жизненной драмы по собственному, а не по энкаведистскому сценарию.

В тот день он пригласил в гости друзей, в частности, Николая Кулиша, Олеся Досвитного. Хвастался, что написал новое произведение, пошел в кабинет взять рукопись и прочесть.

«Сегодня прекрасный солнечный день. Как я люблю жизнь — вы и не представляете…» — это были его последние слова.

Из комнаты послышался глухой выстрел, первым бросился к закрытой двери Кулиш. Хвылевой сидел в кресле с простреленным виском. На столе лежали две предсмертные записки, явно написанные заранее. Друзья еще успели прочесть его предсмертные записки — вскоре с появлением полиции они исчезли.

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Первая — к Любе Уманцевой, падчерице Хвылевого: «Золотой мой Любисток, прости меня, моя голубушка сизокрыла, за все. Свой бесконечный роман, между прочим, вчера я уничтожил не потому, что не хотел, чтобы он был напечатан, а потому, что надо было себя убедить: уничтожил — значит, уже нашел в себе силу воли сделать то, что я сегодня делаю. Прощай, мой золотой Любисток. Твой отец Николай Хвылевой».

И вторая: «Арест ЯЛОВОГО — это расстрел целой Генерации… За что? За то, что мы были самыми искренними коммунистами? Ничего не понимаю. За генерацию, за Ялового отвечаю, прежде всего, я, Николай Хвылевой.

Из книги воспоминаний Владимира Кулиша, сына репрессированного и убитого писателя Николая Кулиша «Слово о доме Слово». Фото: sil.media

Прокурор Харьковской области подполковник юстиции Михаил Брон на место происшествия прибыл очень быстро. В 13:40 он уже подписал составленный протокол с места происшествия. Под предлогом осмотра места преступления свидетельства выгребли архив. Вот почему потомкам не осталось ни рукописей, ни метра кинопленки с изображением Николая Хвылевого.

Документы дела-формуляра показывают, что над телом уже мертвого Хвылевого разразился конфликт представителей двух влиятельных ведомств — прокуратуры и ГПУ. Они поссорились, как свидетельствует сохранившийся по делу протокол, за крайне важные документы — посмертные записки Хвылевого.

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Историки и исследователи указывают на интересную деталь — беду чувствовала жена писателя Юлия Уманцева. Она призналась Аркадию Любченко, соседу по дому: «Что-то будет, что-нибудь случится. Вот помянете мое слово. Николай удивительно мне намекнул, а вы ведь хорошо знаете его страшную, его проклятую интуицию».

Последние годы Хвылевого были сплошной борьбой

Какие версии самоубийства

На протяжении 80-х годов со дня смерти среди ученых-литературоведов и историков звучали самые разные версии выбора финала для своей жизни Хвылевым. Говорили, что в последние годы он имел депрессию из-за сложных отношений с советской властью, из-за осознания, куда направляется страна под руководством коммунистов и чем может обернуться для украинского народа уничтожение национальной интеллигенции и литературы.

К самоубийству его могло подтолкнуть и увиденное в селах Слобожанщины — голод 33-го.

За две недели до самоубийства Николай Хвылевой, пораженный масштабами Голодомора, не мог удержаться: «Голод — явление сознательно организованное. Голод и разруха — хитрый маневр, чтобы одним мероприятием справиться с очень опасной украинской проблемой. Поймите меня, будьте на время „еретиками“. Коллизия только начинается. Эта сталинская пятилетка — только третий акт нашей драмы. Два у нас еще впереди. Но хватит ли на них даже нашего железного терпения? Кто-то наверняка найдется отважный, кто-то первый крикнет: „Хватит! Занавес!“

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По свидетельствам очевидцев, на Хвылевого мог повлиять и арест 12 мая его друга — Михаила Ялового. Он пытался выяснить причины столь неожиданного ареста, но тщетно.

«Хвылевой пьяный бился головой о стену — из отчаяния», — вспоминала Антонина Кулиш, жена драматурга Николая Кулиша.

Сразу после смерти прозаика объявили врагом народа, его произведения запретили, а место захоронения вскоре сравняли с землей.

На могиле Хвылевого нет нагробия — люди говорят, что власть отказала семье в разрешении поставить его — и могилу окружает частокол, на котором вырезано его имя и даты рождения и смерти. Частокол быстро гниет, и могила зарастает.

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Интересный факт

К 30-летнему возрасту у Хвылева уже несколько покушений на самоубийство, о чем упоминал в письме Николаю Зереву: «Словом, достоевщина, патология, но застрелиться я никак не могу. Дважды ходил в поле, но оба раза вернулся живым и невредимым: очевидно, трус я большой, ничтожество». Кроме того, есть еще ряд показаний, когда прозаик спекулировал темой суицида, предпринимая истерические действия. По воспоминаниям Ивана Днепровского, он как-то прикладывал демонстративно револьвер к виску со словами: «Прощай, Жан!»

Судьба родных Волнового

Николай Хвылевой был женат дважды. Его первой женой была учительница Екатерина Гащенко, родившая ему дочь Ираиду.

Самой известной избранницей писателя стала Юлия Уманцева. Вместе они воспитывали дочь Любу от ее первого брака, к которой он относился как к родной. По словам его друга, прозаика Ивана Сенченко, «и, хоть не любил ее, нес тяжелое бремя на себе». Их общая жизнь не была счастлива, однако Николай оставался верным женщине до конца своей жизни и имел репутацию «крепко женатого человека» (по выражению Остапа Вишни).

Николай Хвылевой с дочерью Любой и женой Юлией / © Зеркало недели

Репрессии не коснулись семьи Николая Хвылевого — после его самоубийства Юлия Уманцева с дочерью Любой переехали в Свердловск (ныне Екатеринбург, РФ).

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Ударом для Юлии стал запрет романа «Вальдшнепы» Николая Хвылевого. Весь тираж шестого числа журнала «Ваплит» с напечатанной второй частью произведения конфисковали. Тираж издания сожгли.

В 1959 году украинский журнал печатает еще одно нападение на ее мужа. Юлия читает статью и перерезает себе запястья. И только в 1990 году Любовь Уманцева посетила Украину.

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