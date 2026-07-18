Лампочка сломалась в патроне: как извлечь её, не подвергая себя опасности

Как извлечь перегоревшую лампочку из патрона / © iStock

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При замене лампочки может случиться так, что стеклянная колба разобьётся, а металлический цоколь останется внутри патрона. В такой ситуации главное — не пытаться сразу вытащить его руками. Перед началом любых работ необходимо полностью обесточить электросеть и убедиться, что на патроне нет напряжения.

Об этом сообщило издание allnews.

Специалисты отмечают, что одного выключения настенного выключателя недостаточно. Для безопасного демонтажа необходимо отключить соответствующий автоматический выключатель в электрическом щите или, если нет уверенности, какой именно отвечает за светильник, полностью обесточить квартиру. После этого следует проверить отсутствие напряжения с помощью индикаторной отвертки или мультиметра. Также рекомендуется застелить пол под светильником, чтобы собрать осколки стекла, и надеть защитные перчатки и очки.

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Самым надежным способом считается использование тонкогубцев или круглогубцев. Для этого инструмент вставляют внутрь металлического цоколя, разжимают его так, чтобы губки уперлись во внутренние стенки, после чего медленно выкручивают цоколь против часовой стрелки. Если металл начинает сминаться, можно захватить его край, немного загнуть внутрь и продолжить демонтаж.

Если под рукой нет специального инструмента, можно воспользоваться пластиковой бутылкой. Для этого нужно снять крышку, нагреть горлышко бутылки, пока пластик не станет мягким, плотно прижать её к цоколю и подождать несколько минут, пока пластик не застынет. После этого можно попробовать выкрутить цоколь вместе с бутылкой.

Еще один известный способ — использование сырого картофеля. Он подходит в тех случаях, когда из цоколя еще торчат осколки стекла. Картофелину разрезают пополам, насаживают срезом на осколки и плавно проворачивают против часовой стрелки. По завершении работы патрон рекомендуется вытереть насухо, чтобы удалить остатки картофельного сока и крахмала.

Альтернативой картофелю может стать винная пробка. Её плотно вставляют внутрь металлического цоколя, после чего осторожно выкручивают застрявшую деталь. Этот способ считается более чистым, поскольку не оставляет влаги внутри патрона.

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Если же цоколь заклинило из-за перегрева или окисления, можно нанести небольшое количество проникающей смазки, например WD-40, в щель между патроном и цоколем и подождать 5–10 минут. Перед повторным включением света патрон необходимо тщательно вытереть насухо.

В тех случаях, когда металлический цоколь не поддается, его можно постепенно сжать узкими плоскогубцами и извлечь по частям. При этом важно не повредить центральный контакт патрона. Если же патрон треснул или цоколь приварился к нему из-за перегрева или короткого замыкания, специалисты рекомендуют не пытаться демонтировать его любой ценой, а полностью заменить патрон или весь патронный узел светильника.

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