Лампочка зламалася в патроні: як витягти її без ризику для себе

Як витягти зламану лампочку з патрона / © iStock

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Під час заміни лампочки може статися так, що скляна колба розіб’ється, а металевий цоколь залишиться всередині патрона. У такій ситуації головне — не намагатися витягти його одразу руками. Перед будь-якими роботами необхідно повністю знеструмити електромережу та переконатися, що на патроні немає напруги.

Про це повідомило видання allnews.

Фахівці наголошують, що вимкнути лише настінний вимикач недостатньо. Для безпечного демонтажу потрібно відключити відповідний автомат у електрощитку або, якщо немає впевненості, який саме відповідає за світильник, повністю знеструмити квартиру. Після цього варто перевірити відсутність напруги за допомогою індикаторної викрутки чи мультиметра. Також рекомендується застелити підлогу під світильником, щоб зібрати уламки скла, та одягнути захисні рукавички й окуляри.

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Найнадійнішим способом вважається використання тонкогубців або круглогубців. Для цього інструмент вставляють усередину металевого цоколя, розтискають його так, щоб губки вперлися у внутрішні стінки, після чого повільно викручують цоколь проти годинникової стрілки. Якщо метал починає зминатися, можна захопити його край, трохи загнути всередину та продовжити демонтаж.

Якщо спеціального інструменту під рукою немає, можна скористатися пластиковою пляшкою. Для цього потрібно зняти кришку, нагріти шийку пляшки, доки пластик не стане м’яким, щільно притиснути її до цоколя й зачекати кілька хвилин, поки пластик застигне. Після цього цоколь можна спробувати викрутити разом із пляшкою.

Ще один відомий спосіб — використання сирої картоплі. Він підходить у випадках, коли з цоколя ще стирчать уламки скла. Картоплину розрізають навпіл, насаджують зрізом на уламки та плавно провертають проти годинникової стрілки. Після завершення роботи патрон рекомендують витерти насухо, щоб видалити залишки картопляного соку й крохмалю.

Альтернативою картоплі може стати винна коркова пробка. Її щільно вставляють усередину металевого цоколя, після чого обережно викручують застряглу деталь. Цей спосіб вважається чистішим, оскільки не залишає вологи всередині патрона.

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Якщо ж цоколь заклинило через перегрів або окислення, можна нанести невелику кількість проникаючої змазки, наприклад WD-40, у щілину між патроном і цоколем та зачекати 5–10 хвилин. Перед повторним увімкненням світла патрон необхідно ретельно витерти насухо.

У випадках, коли металевий цоколь не піддається, його можна поступово зім’яти вузькими пасатижами й витягнути частинами. При цьому важливо не пошкодити центральний контакт патрона. Якщо ж патрон тріснув або цоколь приварився до нього через перегрів чи коротке замикання, фахівці рекомендують не намагатися демонтувати його будь-якою ціною, а повністю замінити патрон або весь патронний вузол світильника.

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