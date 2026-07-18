Цибуля виросте великою як кулак: чим підживити вже зараз, щоб отримати максимальний урожай

Чим підживити цибулю / © Pixabay

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Виростити велику та щільну цибулю без гнилі мріє кожен городник. Однак навіть якісний посадковий матеріал не гарантує гарного врожаю. Надлишок вологи, нестача поживних речовин або неправильний догляд можуть призвести до того, що рослини почнуть хворіти, а головки будуть дрібними.

Фахівці радять своєчасно підживлювати цибулю та не забувати про профілактику грибкових захворювань. Як це зробити — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Чому цибуля починає гнити

Найчастіше проблема виникає через перезволоження ґрунту. Якщо вода застоюється біля коріння, створюються сприятливі умови для розвитку грибків і бактерій.

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Ще однією причиною стає надлишок азотних добрив у другій половині сезону. Рослина продовжує активно нарощувати зелене листя, тоді як цибулина формується повільніше й стає більш вразливою до хвороб.

Також ризик появи гнилі зростає при загущених посадках, нестачі сонячного світла та вирощуванні культури на одному місці кілька років поспіль.

Перше підживлення: для швидкого росту зелені

На початку вегетації цибуля потребує азоту. Саме він сприяє розвитку міцного пера, яке згодом забезпечить формування великої цибулини.

Для першого підживлення можна використати:

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настій коров’яку у співвідношенні 1:10;

настій курячого посліду (1:15);

сечовину — 1 столова ложка на 10 літрів води.

Поливати рослини бажано лише по вологому ґрунту, щоб не пошкодити коріння.

Друге підживлення: для формування великої цибулини

Коли перо досягне приблизно 15–20 сантиметрів, потреба в азоті поступово зменшується. У цей період головну роль відіграють калій і фосфор. Саме ці елементи сприяють росту великих цибулин, покращують їхню лежкість і зміцнюють імунітет рослини.

Для другого підживлення підійдуть:

30 грамів суперфосфату на 10 літрів води;

20 грамів сульфату калію на 10 літрів води;

комплексні добрива для цибулевих культур відповідно до інструкції виробника.

Деревний попіл — природний захист від гнилі

Одним із найкращих натуральних засобів вважається звичайний деревний попіл. Він містить калій, кальцій, магній та інші мікроелементи, необхідні для розвитку рослин. Крім живлення, попіл допомагає знизити кислотність ґрунту й створює менш сприятливі умови для розвитку деяких грибкових інфекцій.

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Попіл можна використовувати двома способами:

розсипати між рядами приблизно по одній склянці на квадратний метр; приготувати настій із 200 грамів попелу на 10 літрів води та полити грядки.

Нашатирний спирт: коли він справді корисний

Чимало дачників використовують нашатирний спирт як джерело азоту. Такий засіб може бути ефективним лише на початку росту, коли перо світлішає через дефіцит поживних речовин.

Для приготування розчину достатньо 2–3 столових ложок 10% нашатирного спирту на 10 літрів води. Водночас застосовувати його варто помірно. Надлишок азоту наприкінці сезону може погіршити якість урожаю та зменшити термін його зберігання.

Як запобігти появі гнилі

Окрім підживлення, важливо дотримуватися кількох простих правил.

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Поливайте цибулю регулярно, але без перезволоження.

Припиніть полив приблизно за два-три тижні до збирання врожаю.

Регулярно розпушуйте міжряддя для доступу повітря до коренів.

Не висаджуйте культуру на одному місці щороку.

Видаляйте бур’яни, які затримують вологу та погіршують вентиляцію.

Яких помилок варто уникати

Досвідчені городники наголошують, що найбільше шкодять цибулі не нестача добрив, а їх надлишок. Особливо це стосується азотних підживлень у середині та наприкінці літа.

Також не варто використовувати свіжий гній безпосередньо перед посадкою. Він стимулює розвиток зеленої маси, але негативно впливає на формування цибулин і може підвищити ризик розвитку грибкових захворювань.

Якщо поєднати помірний полив, своєчасне внесення калійно-фосфорних добрив і використання деревного попелу, цибуля сформує великі щільні головки, які добре зберігатимуться протягом зими.

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