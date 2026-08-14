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«Зруйнуємо все»: Лавров в істериці через допомогу США Україні в ударах по РФ
Очільник МЗС РФ Лавров заявив, що Москва передала Держдепартаменту США запит щодо постачання озброєнь, розвідданих, а також можливої участі Вашингтона в ударах по території Росії.
У Кремлі поскаржилися, що США допомагають Україні завдавати ударів по території Росії. Вони мають відповідні дані. Москва уже передала Вашингтону запит щодо постачання зброї Києву та чекає відповіді.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
За словами Лаврова, Росія не має наміру вимагати припинення американської підтримки України як умови для початку переговорів. Водночас російський міністр наголосив: «Ми ультиматумів не ставимо».
Він додав, що Москва передала Держдепартаменту США питання про постачання озброєнь, розвідданих і можливу участь Вашингтона в ударах по території Росії.
Лавров у дусі Росії пригрозив жорсткішими підходами, щоб «зруйнувати все, що живить військову машину Києва з боку Заходу».
«Ми це вже робимо, і вони вже починають стогнати. І не випадково дедалі більше голосів із різних точок нашого спільного простору закликають негайно зупинитися. Так не буде», — цинічно заявив очільник МЗС РФ.
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