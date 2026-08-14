Як налагодити сон дитини перед школою: 5 простих правил

Як налагодити сон дитини / © Credits

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Для дитини сон — це не просто пауза між сьогоднішніми пригодами та завтрашніми справами. Поки малюк спить, організм росте та відновлюється, а мозок обробляє інформацію, закріплює нові навички та готується до наступного дня.

Саме тому недосипання швидко стає помітним, розповіло видання Cleveland Clinic. Дитині складніше концентруватися на уроках, навчатися та чітко мислити, знижується рівень енергії, а настрій може ставати мінливішим та дратівливішим. Вважається, що дітям від 5 до 12 років зазвичай потрібно 9–12 годин сну на добу, а підліткам — 8–10 годин. І тут на допомогу приходить не магічна пігулка, а старий добрий вечірній ритуал.

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Не змінюйте режим за одну ніч

Якщо влітку дитина звикла лягати пізніше, а восени потрібно вставати раніше, не варто намагатися повернути шкільний режим за один вечір. Організму потрібен час, щоб перебудувати внутрішній годинник.

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Спочатку визначте час, коли дитині потрібно прокидатися у навчальні дні, а потім відрахуйте назад необхідну кількість годин сну. Так ви отримаєте орієнтовний час відбою.

Якщо різниця з нинішнім режимом велика, посувайте час сну приблизно на 15 хв кожні 2–3 дні. Так перехід буде м’якшим, а дитина не прокидатиметься з відчуттям, ніби її серед ночі телепортували у понеділок.

Остання година перед сном — тиха

Вечірній час має поступово переводити мозок із режиму «ще одна серія» у режим «час спати». Тому приблизно за годину до відбою варто відмовитися від активних ігор, гучних розваг і екранів.

Телефон, планшет, телевізор і відеоігри не лише захоплюють увагу, а й можуть впливати на вироблення мелатоніну — гормону, який бере участь у регуляції циклу сон — неспання.

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Натомість створіть маленький вечірній ритуал. Це може бути:

читання книжки

теплий душ або ванна

спокійна музика

малювання чи розфарбовування

коротка розмова про те, як минув день

Головне — повторюваність, адже коли одна й та сама послідовність дій відбувається щовечора, мозок поступово починає сприймати її як сигнал, що день закінчується, час відпочивати.

Перетворіть спальню на територію сну

Дитяча кімната теж може працювати на якість відпочинку. Насамперед подбайте про темряву. Якщо влітку за вікном ще світло, коли дитина лягає спати, допоможуть щільні штори.

Не менш важлива тиша. Якщо повністю прибрати звуки неможливо, можна створити максимально спокійне середовище без різких шумів.

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Також зверніть увагу на температуру. За рекомендаціями Cleveland Clinic, комфортна температура для сну — приблизно 18–21°C. У спекотні вечори краще обрати легку піжаму та, за потреби, використовувати вентилятор.

Ідея проста, спальня має бути місцем, де організму легко зрозуміти, що зараз не час гратися, а час відновлюватися.

Не поспішайте з мелатоніном

Коли дитина регулярно погано засинає, у батьків може виникнути спокуса дати мелатонін або інші добавки для сну, проте не варто робити це самостійно. Такі засоби не вирішують поведінкових або режимних причин проблем зі сном. Якщо дитина щовечора сидить із планшетом до пізньої ночі, а потім не може заснути, добавка не замінить правильного вечірнього ритуалу.

Мелатонін та інші засоби для сну варто використовувати лише після консультації з лікарем, якщо він вважає це доречним. Якщо проблеми із засинанням повторюються, краще спочатку з’ясувати їхню причину разом із педіатром або спеціалістом із дитячого сну.

Послідовність

Дитячий сон не потребує складної системи з десятків пунктів. Навпаки, найкраще працюють прості речі, які повторюються щодня. Однаковий приблизний час відбою та пробудження, спокійна година перед сном, мінімум екранів, темна та комфортна спальня — усе це допомагає організму сформувати зрозумілий ритм.

І не варто очікувати результату після першого вечора. Якщо дитина звикла до іншого графіка, перебудова може зайняти певний час. Тут важливіше не ідеальність, а стабільність.

Якщо дитина все одно втомлена

Є різниця між тимчасовим небажанням вставати вранці та ситуацією, коли дитина має регулярні труднощі з пробудженням, засинає на уроках або постійно почувається виснаженою, навіть якщо формально спить достатню кількість годин. У такому разі проблема може бути не у кількості, а в якості.

Постійні труднощі із засинанням, пробудженням або відчуттям втоми варто обговорити з педіатром чи дитячим спеціалістом зі сну. Лікар допоможе зрозуміти, чи є причина, яка потребує додаткової уваги.

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