Чому корм «для всіх» не підходить великим породам собак: український бренд PRACTIK пояснює

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Це не примхи власників, а реакція на реальну фізіологію. І саме тут український ринок кормів для собак демонструє системну прогалину: більшість брендів пропонують один корм «на всіх» — просто в різних розмірах пакування, більші гранули, без різниці у логіці складу залежно від розміру собаки.

Чому великі породи собак потребують окремого раціону

У ветеринарній практиці задокументовано: великі породи мають підвищену схильність до дисплазії суглобів і хронічного навантаження на опорно-руховий апарат протягом усього життя. Причина — у фізіології росту. Щенята великих порід за короткий період набирають значно більшу масу тіла, а їх кістяк і суглоби ще не встигають «дозріти» під це навантаження. Якщо раціон у цей період не контролює темп росту і не забезпечує баланс кальцію та фосфору, навантаження на суглоби залишається з собакою на все життя.

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Тобто збільшити порцію звичайного корму — не рішення. Потрібна інша формула раціону, а не арифметика розміру миски.

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Як PRACTIK формує раціон для великих порід

PRACTIK — український виробник сухого корму, який будує окрему продуктову логіку для великих і середніх порід, а не адаптує один рецепт під різні ваги пакування. В основі — стандарти FEDIAF та власне виробництво, яке дозволяє контролювати склад на кожному етапі, а не залежати від готових формул сторонніх постачальників.

«PRACTIK історично починався як бренд для великих собак. Я створив цей корм для свого стафа Пуми — тема великих порід для мене особиста, а не сегмент з таблиці продажів. Мені сумно, що тенденція на великі породи в Україні зменшується: це прекрасні, віддані собаки, і вони заслуговують на таку саму системну турботу», — розповідає засновник PRACTIK Іван Зубарєв.

Сухий корм для великих порід від PRACTIK будується навколо чотирьох задач:

контрольований ріст щеняти — щоб уникнути надмірного навантаження на суглоби, які ще формуються;

правильне співвідношення кальцію і фосфору для розвитку кістяка;

підтримка стабільної м’язової маси у дорослого пса, а не лише закриття калорійної потреби;

профілактика навантаження на суглоби, до якого великі породи схильні через фізіологію росту і вагу тіла.

Цей підхід є продовженням головного принципу PRACTIK — «їжа, а не корм». Саме з петбатьків великих собак, за словами засновника, починалася історія бренду. За спостереженнями команди PRACTIK, вони й досі найактивніше діляться відгуками.

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Чому PRACTIK підходить для великих і середніх порід собак

Відповідь — сума трьох речей: наукова база (FEDIAF), контроль виробництва на кожному етапі та продуктова логіка, побудована під фізіологію великих порід, а не під усереднений профіль улюбленця. Це означає, що раціон враховує те, що для маленьких порід не критично: темп росту щеняти, навантаження на суглоби, потребу в стабільній м’язовій масі.

Приклад такого підходу — «4 протеїни» Practik Fresh, корм класу холістик для великих та середніх порід на основі індички, яловичини, свинини та лосося. Формула з високим вмістом повноцінних білків, вуглеводів, овочів, фруктів, ягід, пробіотика, вітамінного комплексу, мінералів, Омега-3 та Омега-6. Серед асортименту також представлені раціони для великих порід собак «Свіжа телятина» з лінійки Daily, «Качка з суперфудами» з лінійки Simple та багато інших раціонів, які можна обрати на сайті PRACTIK.

Для петбатьків великого чи середнього собаки вибір корму рідко зводиться до ціни. Це питання довіри до виробника, який розуміє, що відбувається з організмом великої собаки на кожному етапі її життя. У випадку PRACTIK ця довіра підкріплена і науковою базою, і особистим досвідом засновника як петбатька великого собаки.

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