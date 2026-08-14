Принц Фрізо та принцеса Мейбл / © Getty Images

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12 серпня 2013 року принц Фрізо Нідерландський, брат короля Віллема-Олександра, помер у віці 44 років у палаці Гейс тен Бош у Гаазі після півтора року коми, спричиненої нещасним випадком на лижах.

Ця річниця завжди дає можливість повернутися до менш відомого аспекту його історії: багатомільйонної спадщини, яку він залишив своїй вдові принцесі Мейбл, і тому, як завдяки вмілим інвестиціям її статки збільшилися за тринадцять років після його смерті, пише vanitatis.

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Принцеса Мейбл та принц Фрізо / © Getty Images

17 лютого 2012 року в Леху, Австрія, одному з місць зимового відпочинку королівської родини, принц Фрізо катався на лижах поза трасою, коли потрапив у лавину. Нестача кисню призвела до серйозного пошкодження головного мозку. Після надання медичної допомоги в Інсбруку його перевезли до Лондона, де він жив із Мейбл та їхніми дочками. У липні 2013 року він повернувся до Нідерландів, і трохи більше ніж через місяць помер від травм, отриманих внаслідок нещасного випадку.

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Нідерландська преса тоді повідомляла, що Фрізо не склав заповіту і не залишив довіреності, яка б дозволила легко врегулювати його справи в обставинах, що склалися. Тому його вдові, принцесі Мейбл, довелося звернутися до суду, отримавши у квітні 2013 року за кілька місяців до його смерті дозвіл на втручання в організацію спадщини чоловіка.

Принцеса Мейбл та принц Фрізо з дочками / © Getty Images

Принц Фрізо володів більш ніж шістьма мільйонами євро, які були поміщені в трастову структуру, призначену для фінансового захисту Мейбл та двох дочок пари, Зарії та Луани. Ця фінансова схема дозволяє юридично відокремити певні активи від особи, яка їх внесла, і визначає, як вони повинні керуватися і розподілятися між бенефіціарами протягом багатьох років або навіть поколінь.

Тепер, коли дві доньки пари досягли повноліття, публічно не розголошується, які рішення були ухвалені відтоді щодо їхньої частки у спадщині або як воно розподіляється нині.

На відміну від багатьох європейських королівських сімей, у Нідерландах бізнес не є несумісним із приналежністю до корони, особливо у випадку братів короля, які не отримують державної зарплати, і особливо у випадку Фрізо, який відмовився від своїх династичних прав, щоб одружитися з Мейбл. У принца були високорозвинені ділові якості і, як з'ясувалося через багато років, гостре око на інвестиції.

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У період від 1998 до 2003 року він працював у лондонському офісі Goldman Sachs, спеціалізуючись на інвестиційному банкінгу, а згодом брав участь у різноманітних бізнес-проєктах. Він також був співзасновником та акціонером MRI Center та мав частку в авіакомпанії Wizz Air. Але найбільшого успіху він досяг з компанією Adyen, голландської компанії, що спеціалізується на електронних платежах, заснованої 2006 року.

Принц Фрізо та принцеса Мейбл / © Getty Images

Фрізо інвестував у компанію, коли вона перебувала на початковій стадії розвитку, ризикуючи значною частиною своїх грошей, не маючи жодної впевненості в результаті. Фактично результати прийшли не одразу, оскільки компанія вийшла на біржу через п'ять років після смерті Фрізо.

Але, мабуть, найважливіший момент полягає в тому, що частка акцій, яку дружина Фрізо - принцеса Мейбл зберегла за собою, продовжує зростати в ціні, настільки, що 2018 року Мейбл увійшла до списку 500 найбагатших людей Нідерландів за версією журналу Quote зі статками, що оцінюється в 240 мільйонів євро. Через рік вони досягли 290 мільйонів, а 2020 року - 560 мільйонів.

Якою б не була точна цифра, яку принцеса Мейбл, звичайно ж, ніколи не оприлюднювала, ясно, що особисті статки Фрізо в 6 мільйонів євро та його акції в цій компанії стали основою, завдяки якій його вдова залишається однією із найбагатших людей у Нідерландах.

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