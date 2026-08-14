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Племінниця принцеси Діани блиснула фігурою в червоному бікіні біля басейну
Дочка графа Чарльза Спенсера та племінниця принцеси Діани – леді Еліза Спенсер – сяяла в ефектному купальнику, позуючи біля басейну.
34-річна модель поділилася на своїй сторінці в Instagram знімком, на якому вона зображена у червоному бікіні. Купальник був прикрашений золотими кільцями, на обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, а біляве волосся розпущене.
Леді Еліза мала ефектний вигляд, сидячи на смугастому покривалі біля басейну, а її шкіра мала гарну бронзову засмагу.
Нагадаємо, раніше модель публікувала фотографії з нової фотосесії, в якій вона позувала у білій максісукні з колекції українського бренду BEVZA.
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