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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Племінниця принцеси Діани блиснула фігурою в червоному бікіні біля басейну

Дочка графа Чарльза Спенсера та племінниця принцеси Діани – леді Еліза Спенсер – сяяла в ефектному купальнику, позуючи біля басейну.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леді Еліза Спенсер

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

34-річна модель поділилася на своїй сторінці в Instagram знімком, на якому вона зображена у червоному бікіні. Купальник був прикрашений золотими кільцями, на обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, а біляве волосся розпущене.

Леді Еліза мала ефектний вигляд, сидячи на смугастому покривалі біля басейну, а її шкіра мала гарну бронзову засмагу.

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Нагадаємо, раніше модель публікувала фотографії з нової фотосесії, в якій вона позувала у білій максісукні з колекції українського бренду BEVZA.

Леді Еліза Спенсер у сукні від BEVZA / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер у сукні від BEVZA / © Instagram.com/elizavspencer

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