Брат принцеси Діани - граф Чарльз Спенсер - таємно одружився
Граф Чарльз Спенсер, якому завтра, 20 травня виповниться 62 роки, одружився вчетверте.
Граф Спенсер узяв за дружину професорку Кет Джарман, а їхнє весілля відбулося на приватній церемонії в Арізоні в п'ятницю, 15 травня, у вузькому сімейному колі на тлі скелі в Кафедральному соборі в Седоні.
«Ми обидвоє неймовірно щасливі, що пройшли шлях від колег до друзів, а потім і до глибокого кохання та взаєморозуміння. Кожен етап наших стосунків був сповнений сміху, і нас об'єднує пристрасть до життя», - заявило новоспечене подружжя.
Чарльз і Кет почали зустрічатися два роки тому, познайомилася після того, як графа попросили написати рецензію на книжку докторки Джарман 2021 року «Річкові королі» про вікінгів. Подружжя співпрацювало у низці археологічних розкопок і разом із преподобним Річардом Коулзом веде історичний подкаст «Детективи кролячої нори».
Докторка Джарман отримає титул нової графині Спенсер.
Фотографіями з їхнього весілля поділилося видання express.
Зазначимо, що це четвертий шлюб Чарльза Спенсера. Раніше він був одружений з Вікторією Локвуд (1989-1997), Керолайн Гаттон (2001-2007) і Карен Гордон (2011-2026). Має семеро дітей від усіх цих шлюбів.