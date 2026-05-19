Брат принцеси Діани - граф Чарльз Спенсер - таємно одружився

Граф Чарльз Спенсер / © Associated Press

Граф Спенсер узяв за дружину професорку Кет Джарман, а їхнє весілля відбулося на приватній церемонії в Арізоні в п'ятницю, 15 травня, у вузькому сімейному колі на тлі скелі в Кафедральному соборі в Седоні.

«Ми обидвоє неймовірно щасливі, що пройшли шлях від колег до друзів, а потім і до глибокого кохання та взаєморозуміння. Кожен етап наших стосунків був сповнений сміху, і нас об'єднує пристрасть до життя», - заявило новоспечене подружжя.

Чарльз і Кет почали зустрічатися два роки тому, познайомилася після того, як графа попросили написати рецензію на книжку докторки Джарман 2021 року «Річкові королі» про вікінгів. Подружжя співпрацювало у низці археологічних розкопок і разом із преподобним Річардом Коулзом веде історичний подкаст «Детективи кролячої нори».

Докторка Джарман отримає титул нової графині Спенсер.

Фотографіями з їхнього весілля поділилося видання express.

Зазначимо, що це четвертий шлюб Чарльза Спенсера. Раніше він був одружений з Вікторією Локвуд (1989-1997), Керолайн Гаттон (2001-2007) і Карен Гордон (2011-2026). Має семеро дітей від усіх цих шлюбів.

Граф Чарльз Спенсер та його третя дружина Карен / © Associated Press

