У скромному луку та на підборах: принцеса Анна відвідала виставку квітів у Челсі
Королівська принцеса відвідала виставку квітів у Челсі разом зі своїми королівськими родичами.
Принцеса Анна, сестра короля Чарльза, була присутня під час пресдня перед відкриттям виставки квітів Chelsea Flower Show 2026 у Челсі.
Її Високість обрала для цього елегантний образ, одягнувши подовжений молочний двобортний блейзер із золотими ґудзиками та синю спідницю-плісе до колін. Зверху вона накинула в’язаний кардиган, а до тону йому підібрала квітчасту хустку на шию і доповнила лук перлинними сережками. Зачіска у принцеси Анни була, як завжди, класичною, волосся зібране і заколоте шпилькою.
Виставку в Челсі також відвідали король Чарльз і королева Камілла. Вони приїхали на захід, де також був присутній сер Девід Бекхем. Як два затяті садівники, сер Бекхем і король Чарльз тепло привітали один одного, а монарх також оцінив сорт троянд, названий на честь ексфутболіста.