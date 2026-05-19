Засновника бренду Mango вбив власний син?: поліція заарештувала спадкоємця мільярдера

Старшого сина засновника модної імперії Mango Джонатана Андіка заарештували за підозрою у вбивстві батька-мільярдера. Слідство виявило суттєві розбіжності у свідченнях спадкоємця щодо трагічного падіння Ісака Андіка зі скелі в Каталонії. Також стало відомо про серйозний конфлікт між родичами через особисте життя магната.

Про це пише Olive Press News Spain.

Старшого сина засновника Mango затримали за підозрою у причетності до смерті його батька-мільярдера в Каталонії у грудні 2024 року. Поліція Моссос-д’Ескуадра провела арешт Джонатана Андіка.

71-річний Ісак Андік загинув 14 грудня 2024 року під час походу разом із сином у рідній Каталонії. Бізнесмен упав зі схилу заввишки близько 150 м поблизу печер Кольбато в гірському масиві Монтсеррат.

Спочатку повідомлялося, що батько й син прогулювалися маршрутом Ліс Фейшадес, який з’єднує печери Сальнітр у Кольбато з монастирем Монтсеррат, коли сталася трагедія. Повертаючись назад, за кілька метрів від парковки біля підніжжя монастиря, Джонатан почув позаду шум каміння. Він ішов попереду, однак, озирнувшись, побачив, як батько зірвався зі скелі в необгородженій зоні. Ісак Андік помер на місці.

45-річний Джонатан Андік входить до ради директорів Mango та вважається головним спадкоємцем статків батька, які оцінюють більш ніж у 4 млрд євро.

Раніше він уже проходив у справі як фігурант розслідування, яке тривалий час не розголошували. Згодом каталонська поліція ухвалила рішення офіційно затримати спадкоємця як запобіжний захід перед передаваннямсправи судді в Мартореллі.

Одразу після смерті Андіка-старшого правоохоронці заявляли, що йдеться про нещасний випадок і жодних ознак злочину немає. Проте у жовтні минулого року слідчі переглянули свою позицію після того, як свідчення Джонатана почали суперечити доказам, отриманим під час аналізу місця трагедії. Також повідомлялося, що ця ділянка не вважається особливо небезпечною для туристів.

За даними слідства, син загиблого стверджував, що залишив автомобіль в одному місці, хоча фактично машина стояла в іншому. Крім того, він заявляв, що не фотографував місцевість, хоча такі знімки були зроблені.

Слідчі також допитали партнерку Ісака Андіка — колишню професійну гольфістку Естефанію Кнут. Їхні непублічні стосунки почалися 2018 рокуу та, за даними таблоїдів, стали причиною конфлікту між батьком і сином. За словами Кнут, на момент трагедії стосунки між ними були напруженими, а спільний похід у гори мав стати спробою примирення після низки суперечок.

Родина Андік відмовилася коментувати затримання Джонатана, заявивши лише, що переконана в його невинуватості.

Ісак Андік заснував Mango разом із братом Нахманом 1984 рокку. Станом на березень 2024 року компанія налічувала понад 14 тис. співробітників і більш як 2700 магазинів у понад 110 країнах світу.

