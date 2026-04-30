Відомий співак убив та розчленував бензопилою 14-річну дівчину: моторошні деталі

Співак D4vd / © Associated Press

Слідство оприлюднило деталі розправи над неповнолітньою, чиє тіло знайшли у Tesla співака D4vd. За версією обвинувачення, артист використав бензопили для приховування слідів злочину.

Про це пише Lad Bible.

Моторошна знахідка в автомобілі відомого артиста сколихнула США. Прокурори стверджують, що співак D4vd жорстоко вбив 14-річну дівчину, щоб приховати таємний зв’язок і врятувати свою кар’єру.

Чому D4vd міг убити дівчину?

Правоохоронні органи розсекретили судові матеріали у справі популярного виконавця D4vd (справжнє ім’я — Девід Ентоні Берк). Співака звинувачують у причетності до загибелі 14-річної Селести Рівас Ернандес, чиї рештки було виявлено торік в автомобілі Tesla, що належить артисту.

Згідно з документами, які захист намагався залишити конфіденційними, знайомство Берка з Селестою відбулося, коли дівчинці було лише 11 років. Слідство стверджує, що від листопада 2023 року 18-річний співак почав вчиняти дії сексуального характеру щодо 13-річної підлітки.

За версією обвинувачення, мотивом злочину став страх викриття.

«Розуміючи, що він має змусити жертву мовчати, перш ніж вона зруйнує його музичну кар’єру, як вона і погрожувала, невдовзі після її прибуття до нього додому обвинувачений завдав жертві численних ножових поранень і стояв поруч, поки вона стікала кров’ю«, — зазначають прокурори.

Селеста Рівас Ернандес / © Associated Press

Позиція захисту

Адвокати Берка категорично заперечують провину свого підзахисного, наголошуючи на відсутності офіційного обвинувального акта.

«Давайте уточнимо: фактичні докази у цій справі покажуть, що Девід Берк не вбивав Селесту Рівас Ернандес і не був причиною її смерті. Жодне велике журі не винесло обвинувального акта у цій справі, і не було подано жодної кримінальної скарги. Девід лише затриманий за підозрою. Ми будемо рішуче захищати невинуватість Девіда», — заявили юристи.

Вбивство 14-річної Селести — реконструкція подій за даними слідства

22 квітня 2025 року: між парою відбувся конфлікт. Дівчина пригрозила розкрити правду про їхні стосунки, що могло б знищити репутацію зірки.

23 квітня 2025 року: D4vd організував приїзд Селести до свого будинку в Голлівуді. Після 22:10 зв’язок із нею зник. Слідчі вважають, що повідомлення, надіслане співаком пізніше того вечора, було лише спробою створити алібі.

Травень 2025 року: прокуратура стверджує, що Берк придбав бензопили та надувний басейн для розчленування тіла. У ранах загиблої пізніше знайшли мікрочастинки синього пластику.

Слідчі впевнені, що Берк доклав колосальних зусиль, аби приховати злочин.

«Обвинувачений вдався до жахливих заходів, щоб знищити та викинути тіло жертви», — заявили прокурори.

Після ймовірної поїздки до озера Качума для позбавлення доказів, співак продовжив вести публічне життя, зокрема відвідав радіоефір для презентації свого альбому Withered.

Хронологія трагедії

Квітень 2024 — Селесту Рівас Ернандес оголошено в розшук після її чергового зникнення.

Квітень 2025 року — реліз альбому Withered. D4vd активно дає інтерв’ю про успіх платівки.

Серпень 2025 року — старт світового концертного турне.

8 вересня 2025 року — у Tesla, пов’язаній з Берком, знаходять тіло дівчини.

18 вересня 2025 року — родина загиблої збирає кошти на поховання. У заяві сказано: «Селеста була улюбленою донькою, сестрою та подругою. Сім’я розбита цією трагічною втратою».

19 вересня 2025 року — припинення туру та скасування виходу делюкс-альбому.

16 квітня 2026 року — арешт Берка.

Наразі артист перебуває під вартою без можливості звільнення під заставу. Попередні слухання, що визначать подальшу долю справи, заплановані на 26 травня.

