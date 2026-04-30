Діджей на весіллі включив музику і 140 курей загинули: що саме сталося (фото)

В Індії, у штаті Уттар-Прадеш, фермер поскаржився до поліції після того, як 140 його курей загинули, ймовірно, через надто гучну музику під час весільної процесії.

Інцидент стався 25 квітня у селі в окрузі Султанпур, де проходило весілля доньки місцевого жителя Баббана Вішвакарми. Весільна хода з музичним супроводом рухалася через населений пункт і близько 21:30 пройшла повз птахоферму.

Власник господарства Сабір Алі заявив, що саме гучний звук налякав птицю та спричинив масову загибель.

«Шум був настільки сильним, що кури злякалися і почали гинути», — повідомив він правоохоронцям.

Після звернення фермера поліція розпочала перевірку. Зокрема, правоохоронці з’ясовують, чи перевищував діджей Каві Ядав допустимі норми гучності, використовуючи басові колонки під час заходу.

За словами Алі, унаслідок стресу загинули всі 140 курей. Сам діджей та організатори весілля наразі публічно не коментували ситуацію.

Фахівці зазначають, що надмірно гучні звуки можуть спричиняти сильний стрес у тварин, викликати паніку, проблеми зі слухом і навіть загибель. Особливо вразливими є як домашні, так і дикі тварини.

Зокрема, за оцінками експертів, до 80% домашніх улюбленців можуть відчувати тривожність через різкі або гучні звуки, а також інші стресові фактори — зміни середовища, ізоляцію чи перенаселеність.

Організації із захисту тварин наголошують, що поєднання кількох стресових чинників або тривалий вплив шуму можуть призводити до серйозних наслідків для здоров’я тварин і їхнього добробуту.

