Основателя бренда Mango убил собственный сын?: полиция арестовала наследника миллиардера

Старший сын основателя Mango Джонатан Андик / © Getty Images

Старшего сына основателя модной империи Mango Джонатана Андика арестовали по подозрению в убийстве отца-миллиардера. Следствие обнаружило существенные расхождения в показаниях наследника относительно трагического падения Исаака Андика со скалы в Каталонии. Также стало известно о серьезном конфликте между родственниками из-за личной жизни магната.

Об этом пишет Olive Press News Spain.

Старшего сына основателя Mango задержали по подозрению в причастности к смерти его отца-миллиардера в Каталонии в декабре 2024 года. Полиция Моссос-д’Эскуадра провела арест Джонатана Андика.

71-летний Исак Андик погиб 14 декабря 2024 года во время похода вместе с сыном в родной Каталонии. Бизнесмен упал со склона высотой около 150 м вблизи пещер Кольбато в горном массиве Монтсеррат.

Сначала сообщалось, что отец и сын прогуливались по маршруту Лес Фейшадес, который соединяет пещеры Сальнитр в Кольбато с монастырем Монтсеррат, когда произошла трагедия. Возвращаясь назад, в нескольких метрах от парковки у подножия монастыря, Джонатан услышал позади шум камней. Он шел впереди, однако, оглянувшись, увидел, как отец сорвался со скалы в неогражденной зоне. Исак Андик умер на месте.

45-летний Джонатан Андик входит в совет директоров Mango и считается главным наследником состояния отца, которое оценивается более чем в 4 млрд евро.

Ранее он уже проходил по делу как фигурант расследования, которое долгое время не разглашали. Впоследствии каталонская полиция приняла решение официально задержать наследника в качестве меры пресечения перед передачей дела судье в Марторелли.

Сразу после смерти Андика-старшего правоохранители заявляли, что речь идет о несчастном случае и никаких признаков преступления нет. Однако в октябре прошлого года следователи пересмотрели свою позицию после того, как показания Джонатана начали противоречить доказательствам, полученным при анализе места трагедии. Также сообщалось, что этот участок не считается особо опасным для туристов.

По данным следствия, сын погибшего утверждал, что оставил автомобиль в одном месте, хотя фактически машина стояла в другом. Кроме того, он заявлял, что не фотографировал местность, хотя такие снимки были сделаны.

Следователи также допросили партнершу Исака Андика — бывшую профессиональную гольфистку Эстефанию Кнут. Их непубличные отношения начались в 2018 году и, по данным таблоидов, стали причиной конфликта между отцом и сыном. По словам Кнут, на момент трагедии отношения между ними были напряженными, а совместный поход в горы должен был стать попыткой примирения после ряда споров.

Семья Андик отказалась комментировать задержание Джонатана, заявив лишь, что убеждена в его невиновности.

Исак Андик основал Mango вместе с братом Нахманом в 1984 году. По состоянию на март 2024 года компания насчитывала более 14 тыс. сотрудников и более 2700 магазинов в более чем 110 странах мира.

