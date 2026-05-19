Рецепты
72
2 мин

Домашние вареники с картофелем и грибами: рецепт классического украинского блюда

Вареники — это идеальная еда, которая никогда не выходит из моды. Особенно когда речь идет о нежных с картофелем и грибами, с тонким эластичным тестом, ароматной начинкой и той самой текстурой, из-за которой невозможно остановиться на одной порции.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Домашние вареники с картофелем и грибами tiktok.com/@lypovva

Украинская кухня сегодня переживает новую волну популярности, и не только из-за тренда на локальные продукты. Мы все чаще возвращаемся к рецептам, которые дарят ощущение стабильности и заботы. Именно поэтому классические вареники снова оказываются в центре гастрономического внимания, но теперь уже не только как традиционное блюдо, а как настоящий кулинарный ритуал.

Фудблогер lypovva поделилась рецептом вареников с картофелем и шампиньонами, в котором сочетаются простые ингредиенты, мягкое тесто на кипятке и насыщенная домашняя начинка.

Ингредиенты

Для теста

  • мука 500 г

  • соль ½ ч. л

  • кукурузный крахмал 1 ст. л

  • масло 2 ст. л

  • кипяток 250 мл

  • яйца 1 шт.

Для начинки

  • картофель 800 г

  • шампиньоны 400 г

  • лук 1-2 шт.

  • зелёный лук

  • соль

  • черный перец

Приготовление

  1. Для теста смешайте муку, соль и кукурузный крахмал.

  2. Добавьте яйцо, растительное масло и кипяток.

  3. Сначала перемешивайте ложкой, а затем хорошо вымесите руками. Тесто должно получиться эластичным, мягким и не липнуть к рукам.

  4. Заверните его в пакет или пищевую пленку и оставьте «отдохнуть» примерно на 20 минут.

  5. Для начинки отварите картофель и разомните его в пюре.

  6. Отдельно обжарьте лук и шампиньоны до золотистости, после чего добавьте их к картофелю.

  7. Всыпьте немного зеленого лука, приправьте солью и черным перцем.

  8. По желанию можно добавить немного сливочного масла.

  9. Раскатайте тесто, сформируйте вареники и выкладывайте начинку небольшими порциями.

  10. Варите в кипящей подсоленной воде до момента, когда вареники всплывут на поверхность.

  11. Подавать можно со сметаной, жареным луком или даже со сливочным маслом и свежей зеленью.

В мире гастрономических трендов именно простые рецепты часто становятся самыми ценными. Вареники с картофелем и грибами — это эмоции и вспоминания о тепле, доме, традициях и удовольствие от процесса.

Количество просмотров
