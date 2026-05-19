Сад подает тревожные сигналы: 9 серьезных проблем, на которые стоит обратить внимание при поиске дома

Поиск дома — это увлекательный процесс, но во время короткого просмотра легко сосредоточиться на ключевых элементах внутри дома и полностью пропустить сад.

От запрещенных мероприятий для сада до скрытых проблем с потенциально дорогим ремонтом — это серьезные тревожные сигналы, которые следует учитывать, прежде чем вносить задаток на ваш дом.

Эксперты Gardens Illustrated рассказали, на что надо обратить внимание.

Склоны

Мало какие сады идеально ровные, но чрезвычайно крутые склоны, вероятно, будут означать значительные и дорогостоящие строительные работы в будущем. Вам может понадобиться создать подпорную стену и установить водоотводные сооружения, чтобы обеспечить дренаж и предотвратить затопление.

Приподнятые грядки, подпорные стены и водоотводные сооружения возможны, но это увеличит расходы, еще до того, как вы начнете составлять бюджет на другие ландшафтные работы и посадки.

Если вы решили начать новый дизайн сада или ландшафтные работы, стоит задать вопросы заранее. Спросите, где проходят подземные коммуникации, поскольку это иногда может быть проблемой во время земляных работ.

Северная ориентация

Легко не заметить внешний вид сада при осмотре, но именно этот элемент будет определять, как вы будете использовать свой сад и какие растения вы сможете выращивать — и это один из немногих факторов, которые вы не можете изменить после переезда.

Меньшие сады могут иметь трудности с солнечным светом. Хотя дома, выходящие на север, вероятно, будут блокировать большую часть дневного света в стандартном террасированном саду, сады, выходящие на юг, дадут вам больше света в течение дня; сады, выходящие на запад, обеспечивают вечернее солнце; а сады, выходящие на восток, — утренний свет. Сад, выходящий на юг, — это большой плюс не только для растений на открытом воздухе, но и для количества света, которое он приносит в дом.

Для многих заядлых садоводов сад, выходящий на север, является большим красным флагом, но тенистые сады имеют свои преимущества. Тенистый сад не подойдет для удачного газона, однако он идеально подойдет для пышного сада в экзотическом стиле. Итак, важно взвесить свои приоритеты.

Большие деревья

Большие деревья могут сделать маленькие сады больше и более благоустроенными, что нравится покупателям, но они также могут вызвать беспокойство. В наше все более сухое лето корни могут распространяться дальше в поисках воды, увеличивая риск проседания, если они находятся вблизи зданий.

Высокие вечнозеленые деревья, также являются причиной беспокойства, они блокируют свет, высушивают почву и вы не можете выращивать ничего в пределах нескольких метров от основания живой изгороди. Иногда, если за ними не ухаживать, они могут представлять опасность для соседних домов в ветреную погоду.

Обращайте внимание на голые деревья зимой, которые весной зеленеют, забирая свет, питательные вещества и воду из почвы. Выращивание под деревьями возможно, но для этого нужен тщательный выбор растений, которые могут процветать в сухой тени, или вы можете установить высокую грядку, которая обеспечит растениям доступ к лучшей среде для роста.

Инвазивные растения

Инвазивные растения, способные задушить садовые растения, захватить грядки и даже повредить конструкцию вашего дома, могут вызвать серьезные проблемы — и если вы заметите одно из них во время просмотра недвижимости вашей мечты, стоит тщательно подумать, делать ли вам предложение.

Прежде чем просматривать любые дома, обязательно освежите свои знания об инвазивных растениях, чтобы вы могли заметить их в саду. Наиболее проблемными растениями являются сорняки, такие как японский спорыш, гигантский борщевик с его соком, образующим волдыри; обратите внимание на белоцветущую бузину, которая быстро распространяется после завоза; гуннеру (гигантский ревень) у воды; и бамбук, который может быть трудно удалить после того, как приживется.

Ветер

Ветер может быть тяжелым тревожным сигналом, ведь он может сделать жизнь в саду ужасной.

Ветры бьют растения, но что еще важнее, ветер делает пребывание в саду неприятным в течение довольно длительного времени и создает в нем ощущение значительной прохлады. Если можете, попробуйте понять, открыт ли сад или защищен.

Среди признаков, выдающих проблему, является расположение на вершине холма или хребта, или же окружение зданий, которые могут задерживать ветер — и остерегайтесь удивительного вида.

Искусственная трава

Искусственные газоны, которые трудно обслуживать, ужасно влияют на окружающую среду, они являются настоящим отталкивающим фактором для покупателей. Искусственная трава имеет тенденцию к старению и часто портит привлекательное внешнее пространство.

Удаление искусственной травы может быть не таким простым, как расстелить ковер. Правильно установленная искусственная трава будет расположена на каркасе (часто деревянном, но иногда металлическом, заполненном подосновой и засыпанном песком на глубину, часто более 100 мм. В саду среднего размера это может равняться тоннам песка, который может потребовать удаления. Если вам повезет, его поместят непосредственно на почву в спешке, и тогда у вас будет гораздо меньше работы.

Плохая почва

Один элемент, который вы можете не подумать проверить, это качество почвы в саду, но это может иметь огромное влияние на растения, которые вы можете выращивать, и на количество денег, которые вы потратите на садовые проекты.

Плохо подготовленная почва является распространенной проблемой для новопостроенных домов. Довольно часто сады укрывают дерном очень тонкий слой верхнего грунта, и можно только догадываться, что может скрываться под ним. Попробуйте взять небольшую лопату на осмотр домов и попросить разрешения выкопать пробную яму — вы скоро узнаете, не покрывает ли тонкий слой чернозема кошмар из щебня и отходов.

Также хорошей идеей будет узнать, какой тип почвы в саду, поскольку это будет определять, какие растения лучше всего растут. Например, тяжелый глинистый грунт часто липкий, с ним трудно работать, он уплотняется и переувлажняется, поэтому заядлым садоводам придется потратить время на улучшение почвы или строительство высоких грядок над ним.

Удаление и установка качественной замены на плохую почву может быть трудоемким, дорогим и грязным.

Сомнительные границы

Проблемы с границами сада являются распространенной причиной соседских споров, которые впоследствии могут стать головной болью. Обращайте внимание на явно запущенные или нечеткие границы, сломанные заборы, нависшие деревья и вьющиеся растения из соседних садов, поскольку вам, вероятно, придется исправить их после переезда.

Сады, дорожки и подъездные пути с общим доступом также могут вызывать проблемы, будь то раздражение соседями, которые проходят через ваш сад, или проблемы с получением разрешения на планирование расширения дома или других проектов в будущем.

Еще один легко игнорируемый фактор — это доступ к саду; перенос растений, компоста, мебели и инструментов по дому может быстро стать грязным и неприятным.

Разрыв связи между домом и садом

Для тех, кто любит проводить время в саду, важно иметь хороший вид на него из дома. Сегодня многие дома имеют пристройки с «четвертой стеной» остекления, выходящей в сад. Это не только соединяет дом с окружающей средой, но и делает комнаты больше и светлее.

Дома без больших окон или дверей, выходящих в сад, могут привести к тому, что домовладельцы будут чувствовать себя отрезанными от своего участка и менее склонными выходить на улицу. Покупатели хотят чувствовать, что сад можно использовать и он действует как продолжение дома.

В самом саду убедитесь, что пространство подходит именно вам. Возможность легко добраться до конца сада и разделить его на зоны для сидения, солнечных ловушек или развлечений имеет огромное значение.

