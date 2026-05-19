Кокетливые платья и стильные костюмы: украинские бренды презентовали летнюю коллекцию изо льна
В капсулу вошли комфортные вещи, которые легко интегрируются в современный базовый гардероб.
Украинские бренды GASANOVA и ONE BY ONE презентовали нежную летнюю коллекцию изо льна. Это уже вторая их совместная коллаборация.
Новая капсула построена на балансе формы: узнаваемый архитектурный подход первого бренда гармонично сочетается с универсальностью и практичностью второго.
В центре линейки — сложный дизайн, адаптированный к реальной жизни и ежедневному комфорту.
Основой капсулы стал лен — натуральный материал, который идеально соответствует ритму лета. Легкие фактуры, чистые силуэты и продуманные детали создают вещи, которые легко интегрируются в современный гардероб.
Это продолжение сотрудничества двух брендов, которые исследуют, как эстетика и функциональность могут сосуществовать в современном дизайне.