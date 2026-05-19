Рианна засветила свой роскошный особняк в Калифорнии за 14 миллионов долларов

Рианна / © Associated Press

Реклама

Барбадосская певица Рианна показала свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз за 14 миллионов долларов, который уже называют дороже частного острова.

Имение артистки спряталось среди зеленых холмов Калифорнии. Дом занимает более 700 квадратных метров. Внутри — минималистичный интерьер, дизайнерская мебель и огромные панорамные окна с видом на город.

Поместье Рианны

Поместье Рианны

Поместье Рианны

На территории обустроены бассейн, лаунж-зона и просторная терраса для вечеринок. Сам район Беверли-Хиллз давно стал домом для голливудских знаменитостей и миллионеров. Особняк Рианны также скрыт от посторонних глаз и окружен густой зеленью.

Реклама

«Цена этого дома соизмерима со стоимостью частного острова или суперяхты», — отмечают в Architectural Digest.

Поместье Рианны

Поместье Рианны

Главной особенностью особняка стали стеклянные стены почти в полный рост. Именно они наполняют дом естественным светом и создают эффект открытого пространства.

Поместье Рианны

Поместье Рианны

По оценкам экспертов, $14 миллионов для премиальной недвижимости в Беверли-Хиллз — вполне типичная сумма, ведь район считается одним из самых престижных в США. Знаменитости выбирают Беверли-Хиллз из-за приватности, высокого уровня безопасности и живописных видов.

Поместье Рианны

Поместье Рианны

14 миллионов долларов равны примерно 616 миллионов гривен. Для сравнения, за такие деньги можно приобрести десятки квартир бизнес-класса, сотни люксовых автомобилей или даже суперяхту.

Реклама

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

В то же время сама Рианна уже давно зарабатывает не только музыкой. Артистка успешно развивает собственные бренды косметики и белья, благодаря чему входит в списки самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса.

Напомним, ранее вокруг дома Рианны уже вспыхивал громкий скандал. В начале марта неизвестная женщина открыла стрельбу вблизи имения певицы. В тот момент в доме находились сама артистка, ее возлюбленный — рэпер A$AP Rocky, члены семьи и персонал. Нападающую вскоре задержали правоохранители.

Новости партнеров