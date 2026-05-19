Ученые бьют тревогу: продукт, которым питается половина населения планеты, под угрозой

Рисовые террасы / © irecommend.ru

Климатические изменения могут стать серьезной угрозой для выращивания риса в мире. Новое исследование показало, что глобальное потепление сейчас происходит в 5000 раз быстрее, чем рис когда-либо эволюционировал.

Об этом сообщило издание Live Science.

Исследователи отмечают, что регионы, где сейчас выращивают рис, постепенно выходят за пределы температурных условий, в которых эта культура существовала в течение последних 9000 лет. По словам ученых, это может означать, что рис приближается к своей «термической границе» — точке, при которой ему будет сложно адаптироваться к дальнейшему повышению температуры.

Первый автор исследования, антрополог и географ из Музея естественной истории Флориды Николя Готье заявил, что люди могут выводить более термостойкие сорта риса или переносить его выращивание в новые регионы. В то же время, по его словам, будущее потепление, вероятно, создаст серьезные проблемы для миллиарда людей, чьи средства к существованию зависят от выращивания риса.

«Мы не хотим преуменьшать гибкость человеческой адаптации, но мы также хотим признать, что эти адаптации уже произошли, и в некоторых случаях мы можем быть ближе к границам того, к чему мы можем разумно адаптироваться в эти временные рамки», — пояснил Готье.

Рис остается ключевой культурой для более чем половины населения планеты, а большинство мирового производства сосредоточено в Азии. В то же время, по данным Всемирного экономического форума, часть регионов, где традиционно выращивают рис, уже сталкивается со стремительным потеплением, что сказывается на урожайности.

Исследователи отмечают, что хотя рис хорошо переносит тепло, при температуре около 40°C у растения фактически останавливается процесс фотосинтеза. Сильная жара также может ухудшать качество пыльцы и влиять на формирование зерна.

Отдельную угрозу для выращивания культуры составляют смены сезонов дождей и засух, ведь рис требует значительных объемов воды. Кроме этого, из-за повышения уровня моря низинные рисовые поля могут подвергаться подтоплению соленой водой, что способно привести к потере урожая.

Для своего исследования Готье вместе с коллегами проанализировал климатические данные из археологических мест, где были найдены свидетельства выращивания риса в течение почти тысячи лет. Ученые пришли к выводу, что в разные исторические периоды культуру удавалось распространять в холодные регионы благодаря созданию сортов, устойчивых к более низким температурам, а также изменениям в методах земледелия.

В то же время исследователи отмечают, что максимальная температура, при которой рис способен нормально расти, практически не менялась с начала его культивирования примерно 9000 лет назад. В научной работе, обнародованной в журнале Communications Earth & Environment, указано, что исторически рис выращивали преимущественно в регионах со среднегодовой температурой ниже 28°C, тогда как максимальная температура теплого сезона обычно не превышала 33°C.

По словам Готье, из-за глобального потепления выращивание риса в будущем может постепенно смещаться к территориям, которые сейчас считаются слишком холодными для этой культуры. В то же время он подчеркнул, что рисовые системы формировались веками, поэтому нелегко «просто взять и переместить их».

«Вы могли бы сохранить мировое производство риса на том же уровне. Но это не решит проблему для людей, которые живут в Южной Азии и зависят от риса для своего потребления», — сказал Готье.

