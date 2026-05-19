Вчені б’ють на сполох: продукт, яким харчується половина населення планети, під загрозою

Рисові тераси / © irecommend.ru

Реклама

Кліматичні зміни можуть стати серйозною загрозою для вирощування рису у світі. Нове дослідження показало, що глобальне потепління нині відбувається у 5000 разів швидше, ніж рис коли-небудь еволюціонував.

Про це повідомило видання Live Science.

Дослідники зазначають, що регіони, де нині вирощують рис, поступово виходять за межі температурних умов, у яких ця культура існувала впродовж останніх 9000 років. За словами вчених, це може означати, що рис наближається до своєї «термічної межі» — точки, за якої йому буде складно адаптуватися до подальшого підвищення температури.

Реклама

Перший автор дослідження, антрополог і географ з Музею природної історії Флориди Ніколя Готьє заявив, що люди можуть виводити більш термостійкі сорти рису або переносити його вирощування в нові регіони. Водночас, за його словами, майбутнє потепління, ймовірно, створить серйозні проблеми для мільярда людей, чиї засоби до існування залежать від вирощування рису.

«Ми не хочемо применшувати гнучкість людської адаптації. Але ми також хочемо визнати, що ці адаптації вже відбулися, і в деяких випадках ми можемо бути ближчими до меж того, до чого ми можемо розумно адаптуватися в ці часові рамки», — пояснив Готьє.

Рис залишається ключовою культурою для більш ніж половини населення планети, а більшість світового виробництва зосереджена в Азії. Водночас, за даними Всесвітнього економічного форуму, частина регіонів, де традиційно вирощують рис, уже стикається зі стрімким потеплінням, що позначається на врожайності.

Дослідники зазначають, що хоча рис добре переносить тепло, за температури близько 40°C у рослини фактично зупиняється процес фотосинтезу. Сильна спека також може погіршувати якість пилку та впливати на формування зерна.

Реклама

Окрему загрозу для вирощування культури становлять зміни сезонів дощів і посух, адже рис потребує значних обсягів води. Крім цього, через підвищення рівня моря низинні рисові поля можуть зазнавати підтоплення солоною водою, що здатне призвести до втрати врожаю.

Для свого дослідження Готьє разом із колегами проаналізував кліматичні дані з археологічних місць, де були знайдені свідчення вирощування рису впродовж майже тисячі років. Науковці дійшли висновку, що в різні історичні періоди культуру вдавалося поширювати у холодніші регіони завдяки створенню сортів, стійких до нижчих температур, а також змінам у методах землеробства.

Водночас дослідники наголошують, що максимальна температура, за якої рис здатен нормально рости, практично не змінювалася від початку його культивування приблизно 9000 років тому. У науковій роботі, оприлюдненій у журналі Communications Earth & Environment, зазначено, що історично рис вирощували переважно в регіонах із середньорічною температурою нижче 28°C, тоді як максимальна температура теплого сезону зазвичай не перевищувала 33°C.

За словами Готьє, через глобальне потепління вирощування рису в майбутньому може поступово зміщуватися до територій, які нині вважаються занадто холодними для цієї культури. Водночас він підкреслив, що рисові системи формувалися століттями, тому нелегко «просто взяти та перемістити їх».

Реклама

«Ви могли б зберегти світове виробництво рису на тому ж рівні. Але це не вирішить проблему для людей, які живуть у Південній Азії та залежать від рису для свого споживання», — сказав Готьє.

Нагадаємо, підвищення рівня моря може виявитися небезпечнішим, ніж вважали науковці. Нові дані свідчать, що сезонні коливання океану вже змінюють масштаби майбутніх затоплень.

Новини партнерів