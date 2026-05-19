Удар по Москві

Успішні удари дронів Служби безпеки України по московському регіону засвідчили, що Росія більше не має повністю безпечних територій, а Кремль не здатен гарантувати захист навіть власної столиці.

Про це заявив політолог та екснардеп Олександр Черненко.

На його думку, атаки СБУ по Москві та околицях свідчать про суттєві зміни в характері далекобійної війни.

«Москва була не просто адміністративним центром, а символом абсолютної захищеності. Саме навколо столиці Росія створила найбільш ешелоновану систему протиповітряної оборони у країні. Сам факт вдалих влучань дронів Служби в московському регіоні вже є стратегічним ударом по іміджу російської держави», — зазначив політолог.

Черненко також вважає, що СБУ поступово нав’язує Росії невигідну для Кремля модель війни. За його словами, новий голова СБУ Євгеній Хмара формує умови, за яких російська сторона змушена або перекидати додаткові системи захисту до Москви, або миритися зі зростанням вразливості стратегічних об’єктів навіть у тих районах, які раніше вважалися повністю захищеними.

«Замість концентрації ресурсів на фронті ворог змушений розтягувати ППО. Але й це не дає результату росіянам. Крім того, в довгій війні це виснажує не менш ефективно, ніж прямі втрати на полі бою», — додав колишній нардеп.

Окремо він прокоментував удари по нафтопереробних заводах і підприємствах військово-промислового комплексу РФ.

«Удари по НПЗ — це не просто створення локальних пожеж, а атака на логістику війни. Нафтова інфраструктура залишається одним із ключових джерел доходів федерального бюджету. Ще важливішими є атаки на підприємства ВПК, зокрема на виробників мікроелектроніки. Навіть часткове порушення виробництва компонентів для ракет, дронів чи систем зв’язку має довгострокові наслідки», — наголосив Черненко.

Нагадаємо, 17 травня Україна здійснила одну з наймасштабніших атак на Москву та Підмосков’я від початку повномасштабної війни. Попри щільну систему протиповітряної оборони українським силам вдалося уразити низку стратегічних об’єктів російського ВПК і нафтової інфраструктури.

Серед цілей, про ураження яких повідомлялося, — завод мікроелектроніки «Ангстрем» у Зеленограді, Сонячногірська нафтоналивна станція, Московський нафтопереробний завод у Капотні та нафтоперекачувальна станція «Володарское».

Після цього в ніч проти 19 травня у Москві та Підмосков’ї знову лунали вибухи на тлі атаки безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін заявляв про роботу ППО та нібито збиття дронів, які рухалися у бік російської столиці. Російські Telegram-канали також писали про вибухи та роботу протиповітряної оборони в області. Через атаку в московських аеропортах тимчасово запроваджували обмеження на польоти.

