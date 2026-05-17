ППО Москви дала збій: як українські дрони прорвали “фортецю” Кремля

Російська ППО (ілюстративне фото) / © Олександр Коваленко

Українська атака на Москву та Підмосков’я 17 травня стала однією з найрезультативніших за весь час повномасштабної війни. Попри те, що столичний регіон РФ прикривають десятки систем ППО, частина українських безпілотників змогла пройти крізь оборону та уразити важливі об’єкти.

Деталі розповідає видання Militarnyi.

Йдеться, зокрема, про підприємства, пов’язані з військово-промисловим комплексом РФ, а також об’єкти нафтової інфраструктури.

Чим Москва прикривалася від дронів

Станом на весну 2026 року Москву захищають два щільні кільця протиповітряної оборони, а також окремі позиції безпосередньо в межах міста. За підрахунками OSINT-дослідників, у столиці РФ та навколо неї розміщено близько 130 позицій для зенітних систем.

Схема ППО у Москві. / © military.com

Друге кільце ППО росіяни почали активно формувати вже 2025 року. За кілька місяців навколо Москви звели приблизно 43 спеціалізовані вежі для комплексів протиповітряної оборони.

Основу цієї системи становлять зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1”, а також невелика кількість ЗРК “Тор”. Вони мають перехоплювати українські дрони та крилаті ракети. Крім того, навколо Москви розміщені батареї С-400, які призначені для боротьби з ракетними цілями.

Втім, навіть така насичена система не гарантує повного захисту. Не всі позиції можуть бути одночасно зайняті технікою, а низьковисотні дрони залишаються складною ціллю навіть для щільної ППО.

Що вдалося уразити під час атаки

За наявною інформацією, під час атаки 17 травня українським силам вдалося уразити кілька важливих об’єктів у Московському регіоні.

Серед них — завод “Ангстрем” у Зеленограді. Це підприємство є частиною російського військово-промислового комплексу та займається виробництвом мікроелектроніки, радіоелектроніки, оптичних систем і компонентів для військових потреб.

Також повідомлялося про ураження Сонячногірської нафтоналивної станції у селі Дурикіно, приблизно за 40–45 кілометрів від Москви. Крім того, під удар потрапив Московський нафтопереробний завод у районі Капотні.

СБУ також заявляла про ураження нафтоперекачувальної станції “Володарское” в селищі Константиново, однак фото- чи відеопідтверджень цього влучання у відкритому доступі наразі немає.

Які дрони могли брати участь в атаці

У 1-му окремому центрі безпілотних систем Сил безпілотних систем ЗСУ заявили, що в атаці на Москву було застосовано понад 120 дронів.

За даними Генштабу, для ударів по цілях у Московській області використовували українські розробки. Йдеться, зокрема, про FP-1 компанії Fire Point, реактивні безпілотники RS-1 “Барс”, а також дрон “БАРС-СМ” GLADIATOR.

Саме масованість атаки могла стати одним із ключових факторів прориву російської оборони. Коли десятки або сотні дронів заходять на цілі одночасно або хвилями, навіть насичена система ППО змушена розподіляти ресурси, а частина цілей отримує шанс пройти далі.

Чому ППО Москви не спрацювала повністю

Аналіз відомих місць влучань показує, що дрони змогли пройти крізь різні рівні оборони. Московський НПЗ розташований уже всередині периметра двох кілець ППО — приблизно за 7–8 кілометрів від найближчої відомої позиції “Панцира”.

Завод “Ангстрем” розміщений між першим і другим кільцями ППО, трохи більш ніж за два кілометри від найближчої позиції протиповітряної оборони. Сонячногірська нафтоналивна станція розташована фактично біля зовнішнього периметра другого кільця.

Крім підтверджених уражень, у відкритих джерелах фіксували ще низку місць падіння уламків, прольотів БпЛА та влучань у будівлі всередині периметра московської ППО. Частина з них була між першим і другим кільцями, а частина — вже всередині першого кільця.

Рекордний удар по Москві — останні новини:

Після ударів по Московському регіону російські пропагандисти вперше почали відкрито сумніватися в ефективності ППО навколо столиці РФ. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, Москва ще з радянських часів сприймалася як “фортеця”, а за правління Володимира Путіна навколо міста вибудовували додаткові кільця протиповітряної оборони, щоб мешканці столиці не відчували наслідків війни.

“Російські пропагандисти відкрито сумніваються в надійності ППО, чого не було раніше”, — зазначив Коваленко.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував масштабний удар по Московському регіону. За його словами, Сили оборони, СБУ та розвідка відпрацювали по цілях на відстані понад 500 кілометрів.

“Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша Служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по Московському регіону. Хороша хвиля наших дипстрайків — забезпечуємо Україні цю можливість”, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Московський регіон є одним із найбільш насичених російськими засобами ППО, адже Кремль найбільше захищає саме “район влади”.

