Росія планує удари по "центрах ухвалення рішень": експерт пояснив, чи можливо це

Росія не відмовилася від своїх планів щодо ударів по «центрах прийняття рішень» у Києві, про що свідчить звіт президента Володимира Зеленського 15 травня. Однак РФ не має відповідної зброї, щоб завдати ударів по підземних укриттях.

Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович, пише «24 Канал».

«Саме конвенційного озброєння, яке могло б пробити бункер на глибину понад 95 метрів, наразі людство не винайшло», — зазначив він.

Попович вважає, що погрози росіян — це психологічний тиск.

«Це також психологічний тиск, на який вони розраховують, коли погрожують Україні. Уявіть, якщо, не дай Боже, одного ранку побачимо, як в урядовому кварталі палає вогонь. Це може мати певний психологічний ефект, створити відповідну інформаційну картинку, і Росія на це розраховує», — додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що фахівці Головного управління розвідки Міноборони отримали документи, які свідчать про підготовку Росією нових ракетно-дронових ударів по території України. За словами глави держави, серед цілей, які розглядає РФ, — так звані центри ухвалення рішень.

Напередодні військовий експерт Іван Ступак заявив, що радянські підземні споруди завглибшки 95 метрів здатні витримати навіть ядерний вибух, а в арсеналі РФ наразі немає озброєння, спроможного пробити такий захист.

«Відверто скажу, я навіть не чув про таку зброю. Вона є в американців. За росіян навіть згадок не було, що у них є. Є там бомби, але от так, щоб 95 метрів — ну, тільки в американців. Є там тритонні величезні бомби, протибункерні. Я ще раз упевнений, що ця споруда будувалася капітально — з бетоном, з арматурою. Радянський Союз, вони ж ядерної війни боялися», — пояснив експерт.

