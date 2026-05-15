Укрaїнa
77
2 хв

"Удари по центрах ухвалення рішень": експерт оцінив шанси РФ

Військовий експерт Іван Ступак заявив, що радянські підземні споруди глибиною 95 метрів здатні витримати навіть ядерний вибух, а в арсеналі РФ наразі немає озброєння, спроможного пробити такий захист.

Світлана Несчетна
Військовий експерт Іван Ступак

Військовий експерт Іван Ступак / © ТСН

Удари російських загарбників по так званих центрах ухвалення рішень в Україні наразі малоймовірні.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив військовий експерт Іван Ступак.

«Я думаю, зараз невірогідний (такий удар — ред.). По-перше, така інформація у росіян є з першого дня. Чому? Бо ці споруди побудовані за часів Радянського Союзу. Це раз. Говорити, що вони до чогось готуються, це неправда. А по-друге, 95 метрів, як там зазначено, — глибина цих споруд. Вони будувалися для того, щоб витримати ядерний удар», — сказав він.

По-третє, експерт не виключає, що ця новина з’явилася для того, щоб хоч якось перебити те, що відбувається зараз навколо колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім того, Ступак підкреслив, що в Росії немає зброї, яка може дістати приміщень на 90 метрів у глибину.

«Відверто скажу, я навіть не чув про таку зброю. Вона є в американців. За росіян навіть згадок не було, що в них є. Є там бомби, але от так, щоб 95 метрів, — ну, тільки в американців. Є там тритонні величезні бомби, протибункерні. Я ще раз упевнений, що ця споруда будувалася капітально — з бетоном, з арматурою. Радянський Союз, вони ж ядерної війни боялися», — пояснив експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що фахівці Головного управління розвідки Міноборони отримали документи, які свідчать про підготовку Росією нових ракетно-дронових ударів по території України. За словами глави держави, серед цілей, які розглядає РФ, — так звані центри ухвалення рішень.

