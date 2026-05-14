Нова тактика російського терору: Зеленський пояснив, як РФ атакувала Україну

Президент Володимир Зеленський провів Ставку, на якій військові доповіли про захисну операцію під час масованої російської атаки 13–14 травня. За його словами, РФ застосувала нову спеціальну терористичну тактику — накопичила дрони та ракети й розрахувала удар так, щоб максимально ускладнити роботу української ППО.

Про це глава держави повідомив за підсумками засідання Ставки.

«Це спеціальна терористична тактика росіян, які накопичували дрони та ракети протягом певного часу та свідомо вирахували удар таким чином, щоб його масштаб був значним та ускладнення для нашої ППО — найбільшими», — заявив Зеленський.

За словами президента, російський удар тривав майже дві доби та був фактично безперервним.

«Загалом у хвилях масованих атак за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття дронів у нас був 94%. Відсоток збиття ракет — 73%», — повідомив глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що головним викликом для України залишається російська балістика та захист тилових об’єктів.

«Ключовий виклик — це балістика та прикриття тисяч тилових об’єктів інфраструктури й наших міст», — зазначив президент.

На Ставці окремо обговорили потреби сил протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про збільшення постачання необхідного обладнання, включно з радарами. Зеленський повідомив, що дав відповідні доручення Генеральному штабу ЗСУ, Повітряним силам та Міністерству оборони.

Крім того Зеленський заявив, що доручив Силам оборони та спецслужбам підготувати можливі формати відповіді Росії після однієї з наймасштабніших повітряних атак за останній час.

Нагадаємо, Росія другий день поспіль здійснює масовані атаки по Україні. У ніч проти 14 травня окупанти завдали комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного та наземного базування. Загалом РФ випустила 731 засіб повітряного нападу. За даними Повітряних сил, українська ППО знищила 41 ракету та 652 дрони.

Одним із головних напрямків удару став Київ. У Дарницькому районі зафіксовано пряме влучання у житловий будинок, де сталися руйнування конструкцій. Нарізі триває пошуково-рятувальна операція.

За оновленими даними, у столиці постраждали 40 людей, з них двоє дітей. Госпіталізовано 31 людину. Відомо про двох загиблих.

Під ударом опинилася й Київська область. За даними рятувальників, постраждали семеро людей, серед них — дитина. У Бориспільському районі через наслідки атаки довелося евакуювати 30 мешканців багатоповерхового будинку.

