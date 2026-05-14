Ці фрукти можуть замінити десерти без шкоди для здоров’я: які з них найсолодші

Фрукти

Деякі фрукти можуть бути солодшими за популярні снеки та десерти завдяки високому вмісту природних цукрів. Водночас, на відміну від солодощів із доданим цукром, вони містять клітковину, антиоксиданти та інші корисні речовини, які позитивно впливають на організм.

Про це повідомило видання Verywell Health.

Заміна солодких снеків фруктами може допомогти покращити якість харчування та підтримати здоров’я. Дослідники пояснюють: хоча багато фруктів містять значну кількість фруктози та інших природних цукрів, вони діють на організм інакше, ніж рафінований цукор.

Завдяки клітковині, воді та рослинним сполукам фрукти уповільнюють засвоєння цукру, допомагають уникати різких стрибків глюкози в крові та довше підтримують відчуття ситості.

Одним із найсолодших фруктів назвали манго. В одній склянці сирих шматочків міститься 22,6 грама загального цукру. Попри це, результати 29 клінічних досліджень свідчать, що вживання манго пов’язане з покращенням глікемічного контролю та зниженням оксидативного стресу. В окремому дослідженні дорослі з переддіабетом щодня вживали близько 300 грамів свіжого манго протягом 24 тижнів — у них зафіксували покращення контролю рівня глюкози та чутливості до інсуліну.

До переліку також потрапили фініки. Один фінік сорту Меджул містить приблизно 16 грамів природного цукру. Попри те, що фініки більш ніж на 70% складаються з цукру, вони мають низький глікемічний індекс. Дослідження за участю людей із діабетом 2 типу показало, що помірне споживання фініків не впливало на індекс маси тіла та не підвищувало рівень глюкози в крові. Крім того, дослідники звернули увагу на можливий позитивний вплив на серцево-судинну систему — зниження загального холестерину та підвищення рівня «хорошого» холестерину.

Виноград, який часто називають «цукерками природи», також увійшов до списку. В одній чашці сирого винограду міститься 25,1 грама цукру. Попри високу солодкість, дослідження показують, що виноград може позитивно впливати на фактори ризику метаболічного синдрому, зокрема сприяти зниженню артеріального тиску та покращенню ліпідного профілю. Крім того, виноград містить поліфеноли та ресвератрол, які пов’язують із підтримкою чутливості до інсуліну та контролем рівня глюкози.

Солодким і водночас корисним фруктом назвали й ананас. У склянці шматочків ананаса міститься 16,3 грама цукру. Особливу увагу вчені звернули на бромелайн — групу ферментів, які допомагають розщеплювати білки та сприяють травленню. Також бромелайн пов’язують із протизапальними властивостями, зменшенням набряків та підтримкою загоєння тканин.

До переліку увійшли й банани. Один банан містить майже 20 грамів природного цукру. У міру дозрівання крохмаль у бананах перетворюється на цукри, через що фрукт стає солодшим. Водночас банани багаті на калій і магній — електроліти, які допомагають підтримувати роботу серця, водний баланс та відновлення після фізичних навантажень.

Не менш солодкою виявилася черешня. Одна чашка сирої солодкої черешні містить майже 20 грамів цукру. Дослідники зазначають, що черешня багата на антоціани — антиоксидантні сполуки, які можуть допомагати знижувати запалення, підтримувати здоров’я судин та контролювати артеріальний тиск. Також є дані, що споживання черешні може позитивно впливати на функцію судин та знижувати ризики метаболічних порушень, пов’язаних із діабетом 2 типу.

Серед фруктів із високим вмістом природного цукру вчені також виділили груші. Одна середня груша містить 17,4 грама цукру. При цьому фрукт багатий на розчинну клітковину, зокрема пектин і сорбіт, які підтримують травлення та регулярну роботу кишківника. Дослідження також пов’язують споживання груш зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу.

