Як замочувати насіння огірків

Досвідчені господарі знають, щоб отримати хрусткий і багатий урожай огірків, починати потрібно не з поливу чи підживлення, а з правильного «старту» для насіння.

Підготовка насіннєвого матеріалу — це той самий фундамент, який визначає, наскільки швидко з’являться сходи та чи зможуть вони протистояти хворобам. Розповідаємо як правильно відібрати, знезаразити та пробудити насіння огірків, щоб кожен посіяний «хвостик» перетворився на міцну та здорову рослину

Як підготувати, відібрати та знезарати насіння огірків

Перед тим як братися до води, насіння треба просто роздивитися. Вибирайте тільки найбільші та найпухкіші насінини. Якщо бачите криві, порожні або пошкоджені — сміливо їх викидайте, бо толку з них не буде, не варто витрачати місце на грядці на слабке насіння.

На шкірці насіння можуть бути спори грибків, які потім викличуть гниль коренів. Щоб цього не сталося, насіння треба «продезінфікувати». Найпростіше — зробити розчин марганцівки (рожевого кольору) і потримати там насіння 15 хвилин. Або взяти звичайний перекис водню з аптеки та залишити насіння в ньому на 10 хвилин. Важливий момент, розчин має бути теплим, приблизно як літній дощ. Після цього обов’язково промийте насіння чистою водою.

Якщо ж ви купили насіння, яке вже пофарбоване у зелений чи червоний колір, то з ним нічого робити не треба — воно вже захищене.

Замочування допомагає насінню швидше «прокинутися». Але пам’ятайте, якщо ви замочили насіння, його треба садити тільки в теплу землю, бо в холодній воно просто згниє.

Сама процедура дуже проста, візьміть пластикову коробочку, покладіть на дно паперову серветку або ватний диск і змочіть водою. Розкладіть насіння, накрийте зверху ще однією вологою серветкою і залиште так на добу.

Насіння набрякне і стане трохи темнішим — це знак, що воно готове.

Можна додати у воду краплю стимулятора росту, але не використовуйте алое — огірки його чомусь не полюбляють.

Якщо хочете бути на сто відсотків впевнені, що насіння зійде, його треба проростити. Тримайте його у вологих серветках у теплому місці день-два. Не використовуйте для цього марлю чи вату, бо маленькі корінці заплутаються в нитках, і коли ви будете їх діставати, вони зламаються.

Як тільки побачите маленький білий «хвостик» — корінець — негайно садіть у землю. Тільки будьте обережні, такі проростки дуже ніжні й потребують постійної вологи та тепла.

Коли насіння краще не чіпати

Запам’ятайте головне правило, якщо насіння продавалося в кольоровій глазурі (гранулах), його не можна замочувати. Ця оболонка — це і захист від хвороб, і «вітаміни» для росту. Якщо ви покладете таке насіння у воду, весь захист просто змиється. Таке насіння садять тільки сухим прямо в землю, і вже там воно поступово розмокає під час поливу.

