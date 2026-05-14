Єрмак залишається в СІЗО: журналіст розповів, де він ночуватиме

Команда «не саджати в камеру»: журналіст розкрив деталі перебування Єрмака в СІЗО

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак після обрання запобіжного заходу — арешту з правом застави — залишається в СІЗО.

Про це повідомив відомий український журналіст-розслідувач Михайло Ткач у своєму Telegram.

Журналіст стверджує, що станом на 17:00 внесено 14 501 410,68 грн застави зі всієї суми у 140 мільйонів гривень.

«Залишається пів години банківського дня. Схоже, Єрмак може провести ніч в СІЗО», — писав Ткач о 17:37.

За інформацією джерел журналіста, у СІЗО ексголова ОП наразі проходить відбитки пальців та інші процедури.

«З ним начальник оперчастини особисто. Команда керівництву СІЗО — ніяких посадок у камеру, щоб Єрмак сидів у кабінеті начальника оперчастини до внесення застави. НАБУ і САП вже не мають на це впливу навідміну від влади», — стверджує журналіст.

За інформацією джерела Ткача в правоохоронних органах, станом на 18:00 Єрмак залишається в СІЗО. Його команда не встигла зібрати і внести сьогодні заставу.

Хто вносив гроші за Єрмака

Нагадаємо, за п’ять годин після арешту ексолови Офісу президента Андрія Єрмака на рахунок для застави надійшла частина суми. Йдеться про майже 15 млн грн.

Найбільшу суму — 8 мільйонів гривень — внесла Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Як стверджують у Bihus.Info, вона була юристкою у фірмі, пов’язаній з Єрмаком.

Ще 6,5 мільйона гривень вніс адвокат Сергій Свириба. За даними УП, він є одногрупником Єрмака.

Ще 666 гривень застави вніс Григорій Гришкан, український актор і громадський діяч. Наразі невідомо, чи Гришкан жартував, враховуючи «пристрасть» Єрмака до віщувань і гадалок.

Нагадаємо, у четвер, 14 травня, ВАКС обрав колишньому голові ОПУ Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 млн грн.

У залі суду Андрій Єрмак заявив, що не має грошей на заставу.

Раніше Єрмак отримав підозру у справі про будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині під Києвом.

