Доля України "за місячним календарем": як Єрмак обирав посадовців за порадами ворожки з Криму

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС), де триває обрання запобіжного заходу колишньому керівникові Офісу президента Андрієві Єрмаку, оприлюднили нові факти. За даними слідства, Єрмак у питаннях державної ваги, зокрема щодо призначень на стратегічні посади, звертався по поради до особи, підписаної в його контактах як «Вероніка Феншуй Офіс».

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цю справу.

Згідно з матеріалами обвинувачення, Андрій Єрмак надсилав гадалці дані про дати народження потенційних кандидатів на вищі державні посади, щоб отримати «зелене світло» на їхнє призначення. Серед осіб, чию долю нібито визначали зірки, були ключові фігури української політики.

«Він радиться щодо призначення на посаду міністра охорони здоров’я, чинного міністра. Щодо призначення на посаду заступника голови Офісу президента Татарова Олега Юрійовича… Також щодо призначення на посаду керівника Держуправління справами Лисого Ігоря Васильовича… Питає поради щодо нього, пише дату народження», — зачитала в суді прокурорка Валентина Гребенюк.

За словами представниці САП, очільника ДУС Лисого в листуванні Єрмак називав «своєю людиною». Також обговорювалися кандидатури колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової та навіть чинного прем’єр-міністра. Обвинувачення вважає, що такий вплив на кадрову політику може бути використаний Єрмаком для перешкоджання розслідуванню і тиску на правоохоронні органи.

Ультимативні «поради» Вероніки

У матеріалах суду з’явилося ще більше подробиць. Гадалка, яку ідентифікували, як Вероніку Анікієвич, не просто давала астрологічні прогнози, а й закликала до радикальних дій проти опонентів влади та журналістів.

У листуванні колишній голова ОП перераховує список осіб, серед яких Томаш Фіала, Михайло Ткач, Севгіль Мусаєва, Ярослав Железняк та інші, зазначаючи: «Я на все готовий. Завтра готовий».

На це Вероніка Анікієвич відповідає, що оскільки у Єрмака є «друг-гарант», він має «моральне право знищувати людей зі списку». Суть її настанов зводилася до того, що опоненти нібито «хочуть захопити владу», тому Єрмаку «треба діяти».

Хто така «Вероніка Феншуй Офіс»

Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, що за контактом «Вероніка Феншуй Офіс» стоїть 51-річна мешканка Києва Вероніка Анікієвич. Вона називає себе консультанткою з астрології та авторкою телеграм-каналу «Лунные часы». Від 2024 року вона зареєстрована як ФОП, що надає «індивідуальні послуги».

Цікаво, що в телефонних книгах інших користувачів вона записана як «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак». Сама Анікієвич активно підтримувала ексочільника ОП у соцмережах, називаючи розслідування НАБУ та САП «спецоперацією трампо-путіна».

Журналісти також виявили неоднозначне минуле родини «таємної радниці». Її батько, Федір Анікієвич, є громадянином РФ і 2015 року очолював осередок «Опозиційного блоку» в Генічеську. На фото за травень 2025-го він позує з російською символікою в окупованому Генічеську. Сама ворожка 2015 року відвідувала анексований Крим, про що писала в соцмережах.

Після спроби журналістів отримати коментар Вероніка Анікієвич поклала слухавку. Наразі судове засідання щодо Андрія Єрмака триває.

Як відреагували українці

Українці ж уже відреагували на нові факти справи та заполонили Мережу жартами, оцінюючи ситуацію.

Справа Єрмака — останні новини

Нагадаємо, 12 травня у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу Андрієві Єрмаку. Прокуратура просила взяти ексочільника ОП під варту з заставою 180 млн грн, однак через великий обсяг матеріалів справи суд не ухвалив рішення того ж дня. Під час засідання стало відомо, що справа налічує 16 томів матеріалів.

Також прокурори оприлюднили нові деталі справи щодо елітного містечка «Династія» у Козині. За версією слідства, будівництво резиденцій планували для впливових осіб, серед яких називали Олексія Чернишова, Андрія Єрмака та Тимура Міндіча. У САП стверджують, що фінансування будівництва на 72% складалося з корупційних коштів, пов’язаних з енергетикою і так званим «бек-офісом Міндіча».

Окремо в суді повідомили, що Андрій Єрмак має чотири дипломатичні паспорти, а від початку повномасштабного вторгнення до листопада 2025 року нібито 86 разів перетинав державний кордон. Прокурори також заявили, що не мають відомостей про його поїздки за останні місяці, оскільки інформацію про пересування Єрмака видалили з бази даних.

