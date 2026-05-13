Павуки тікатимуть з вашого дому: вірусний лайфгак набирає популярності

Павук / © Unsplash

У соціальних мережах активно обговорюють бюджетний спосіб боротьби з павуками в будинку без використання агресивних хімічних засобів. Користувачі стверджують, що проста суміш із вазеліну та олії перцевої м’яти може допомогти відлякувати комах і павуків від житлових приміщень.

Про це повідомило видання Express.

Пораду поширив автор Instagram-відео Кіт Гріффіт. У ролику він показав, як самостійно приготувати засіб: для цього потрібно змішати вазелін із кількома краплями олії перцевої м’яти. Після цього суміш радять наносити ватною паличкою на місця, де найчастіше з’являються павуки або інші комахи — зокрема біля вікон, дверей, вентиляційних отворів та щілин.

Автор відео стверджує, що такий метод допоможе «позбутися їх назавжди». Сам лайфгак швидко став популярним через простоту та невисоку вартість компонентів.

Олія перцевої м’яти давно використовується як натуральний засіб для відлякування комах. Вважається, що павуки не люблять сильних запахів, тому ефірні олії з вираженим ароматом можуть змушувати їх уникати оброблених поверхонь.

У компанії Rentokil, яка спеціалізується на боротьбі зі шкідниками, зазначають, що ефірні олії часто використовують навколо дверей, вікон і тріщин, через які павуки можуть проникати до будинків.

Також у дослідженні, опублікованому Національною медичною бібліотекою, вивчали властивості олії перцевої м’яти щодо відлякування деяких шкідників, які чутливі до сильних ароматичних сполук. Дослідники та експерти наголошують, що ефективність таких засобів може відрізнятися залежно від умов і типу комах.

Окрему роль у суміші, як вважають прихильники методу, відіграє вазелін. Завдяки своїй текстурі він допомагає довше утримувати запах олії на поверхнях, оскільки засіб не випаровується так швидко. Вважається, що липка текстура може робити місця проникнення менш привабливими для повзаючих комах.

У Британській асоціації боротьби зі шкідниками наголошують, що більшість павуків є нешкідливими для людей, однак багато власників будинків усе одно намагаються знайти способи не допустити їх до житлових приміщень.

Експерти також попереджають про необхідність обережного використання ефірних олій у помешканнях, де є домашні тварини. У RSPCA радять уникати прямого контакту концентрованих олій із котами та іншими улюбленцями, оскільки деякі речовини можуть викликати подразнення або негативно впливати на здоров’я тварин.

Нагадаємо, раніше в Україні зафіксували південноруського тарантула (мізгіря), який є одним із найбільших представників павукоподібних у країні.

