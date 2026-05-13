Тривала та масована повітряна атака Російської Федерації на Україну не випадково відбувається під час візиту президента США Дональда Трампа до Китаю. Після хвилі «Шахедів» держава-агресорка може завдати ракетного удару.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на тлі очікуваного візиту Трампа на переговори із Сі Цзіньпіном у Кремлі вирішили нагадати світові про свою агресивну війну в Україні.

«У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла — намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури», — наголосив український президент.

Володимир Зеленський зазначив, що росіяни запустили хвилі «Шахедів» по регіонах України, які найближче до кордонів країн НАТО.

«Вже були влучання на Закарпатті, на Львівщині, на Волині, також у Франківську, Рівненській області», — нагадав він.

Окрім того, за словами президента, сьогодні були влучання і в багатьох інших областях: Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській.

«Станом на зараз відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло. Мої співчуття рідним і близьким», — додав він.

Президент повідомив, що від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів, і атака держави-агресорки не припиняється.

«За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України», — попередив він.

Зеленський зазначив, що очевидна мета Росії — «перенавантажити ППО і спричинити якомога більше горя та болю саме цими днями».

«Важливо, щоб світ про це не мовчав. Важливо, щоб справжні російські наміри були очевидні для лідерів та країн. Важливо реально тиснути на російського агресора, щоб цей терор припинився. Зараз усі служби залучені, щоб ліквідовувати наслідки влучань. Будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу», — підсумував президент.

Нагадаємо, вдень 13 травня російські війська завдали повітряного удару по Україні. РФ застосувала ударні дрони, які долетіли аж на захід країни, зокрема до Львова та навіть Закарпаття. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нову масовану атаку ворога.

