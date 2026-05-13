Російська атака на Рівненщину: в поліції показали наслідки ударів (фото)

Поліція Рівненської області

Під час масованої атаки РФ у середу, 13 травня, на Рівненщині були влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема в житловий будинок. На території регіону пошкоджені будинки та автомобілі.

Про це повідомили в поліції Рівненської області, опублікувавши фото наслідків російських ударів.

На опублікованих кадрах видно пошкодження житлових будинків та уламки збитого російського дрона.

Наразі відомо про трьох загиблих і шістьох поранених внаслідок атаки російських терористів.

Атака РФ на Рівненщину — фото наслідків

На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічної служби та рятувальники.

Співробітники СБУ та поліції документують наслідки воєнного злочину.

Нагадаємо, вдень 13 травня російські війська завдали повітряного удару по Україні. РФ застосувала ударні дрони, які долетіли аж на захід країни, зокрема до Львова та навіть Закарпаття. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нову масовану атаку ворога.

