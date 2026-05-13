Росія почала велику атаку по Україні: експерт попередив про «важку ніч»

Удень 13 травня російські війська почали масовану атаку безпілотниками по Україні. За даними моніторингових каналів, ворог міг застосувати близько 300 ударних та імітаційних дронів, які рухалися кількома хвилями у різних напрямках.

Військовий експерт, керівник проєктів із безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук у коментарі «Телеграфу» заявив, що атака може бути частиною тривалого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України.

За його словами, Росія намагається тиснути на тил, бити по об’єктах життєзабезпечення та створювати паніку серед населення.

«Перша і ключова мета — це деморалізація тилу для того, щоб Україна погодилася на капітуляцію, прийняла російські умови. А для досягнення є різні цілі: починаючи від ударів по внутрішній інфраструктурі, зовнішній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі життєзабезпечення, найбільш населеним пунктам. Все воно лягає в одну канву», — сказав Лакійчук.

Ворог міг готувати удар ще до 9 травня

Експерт зазначив, що протягом ночі та ранку вже була перша хвиля «Шахедів», а вдень можна було нарахувати ще кілька хвиль атак.

За словами Лакійчука, росіяни могли готуватися до ракетно-дронового удару ще до 9 травня. На це, зокрема, вказували перельоти стратегічної авіації та завантаження ракет «Калібр» на морські носії.

«Не дарма і вище політичне керівництво попереджає про загрозу дуже потужного удару супротивника. Тяжка ніч буде», — наголосив він.

Якими можуть бути наслідки атаки

Лакійчук пояснив, що наслідки ударів залежатимуть від того, які саме цілі обере ворог, а також від ефективності роботи української протиповітряної оборони.

У ніч проти 13 травня РФ уже вдарила по підстанції у Полтаві, через що виникли проблеми з електроенергією в кількох регіонах.

«Готуватися потрібно до тяжкої ночі. І, можливо, до тяжких наслідків», — підсумував експерт.

Масована атака 13 травня

Нагадаємо, 13 травня Росія завдає масованої атаки по низці областей заходу та центру України — під ударом Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина і навіть Закарпаття.

В ГУР заявили, що комбінована повітряна атака Росії по Україні може мати тривалий характер. У розвідці попереджають, що ворог використовує ударні безпілотники для перевантаження української системи ППО та підготовки до наступних хвиль атак.

