Не поспішайте викидати: за які старі телефони платять мільйони

Старий телефон

Старі мобільні телефони, які роками припадають пилом у шухлядах чи коробках, сьогодні можуть коштувати несподівано великих грошей. Ринок ретротехніки стрімко зростає, а деякі моделі вже перетворилися з «застарілих ґаджетів» на бажані колекційні речі, за які покупці готові змагатися на аукціонах.

Про це повідомило видання Life.

Особливий інтерес у колекціонерів викликають рідкісні телефони в ідеальному стані, особливо якщо вони збереглися в оригінальному пакованні. Один з найвідоміших прикладів — перший Apple iPhone 2007 року. Нерозпакований смартфон продали на аукціоні за 190 тисяч доларів, або понад 60 мільйонів форинтів (приблизно 8,4 млн грн). Високу ціну пояснюють не лише віком пристрою, а й його культовим статусом та обмеженою кількістю добре збережених екземплярів.

Попит мають й інші моделі, які колись були символами своєї епохи. Серед них — Motorola DynaTAC 8000X, який вважають одним із перших комерційних мобільних телефонів, Motorola Razr V3, а також рідкісний Motorola MicroTAC 9800X, особливо в білому кольорі. Колекціонери також активно шукають старі моделі Nokia — зокрема 7280, 8110, N79, 6310 та легендарний Nokia 3310.

Не залишилися осторонь і пристрої BlackBerry. Серед найцінніших моделей називають Bold 9900 та Porsche Design P'9981. Крім того, на ринку високо оцінюють і менш відомі телефони, які сьогодні трапляються дуже рідко, зокрема NEC IDO Japan, Nokia Talkman HSN-4, Philips Porty або Bosch Cartel-T.

Утім, історії про продажі за сотні тисяч доларів не означають, що будь-який старий телефон автоматично стане дорогим лотом. Більшість моделей продають за значно скромніші суми. Наприклад, Nokia 3310 зазвичай оцінюють у межах 8–25 тисяч форинтів (приблизно 1,1–3,5 тис. грн) залежно від стану та комплектації. Частина рідкісних телефонів узагалі може довго залишатися без покупців, якщо модель не має особливого попиту серед колекціонерів.

На ціну впливає одразу кілька чинників. Найважливішими вважаються рідкість моделі, технічний стан пристрою та наявність оригінальних аксесуарів. Коробка, зарядний пристрій, документи та інструкція можуть суттєво підвищити вартість телефона. Також важливо, чи працює пристрій і наскільки добре він зберігся зовні.

Фахівці радять перед продажем очистити телефон, перевірити його працездатність і переглянути актуальні ціни на аукціонних сайтах, оскільки ринок ретротехніки постійно змінюється. У деяких випадках старий мобільний телефон, який роками лежав без діла, може виявитися несподівано цінним для колекціонерів.

