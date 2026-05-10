Чи можна заряджати телефон чужим кабелем: як це впливає на батарею

Чи можна заряджати телефон чужим кабелем

Чимало людей заряджають свої телефони не оригінальними пристроями та кабелями. Вони або губляться, або виробник не кладе їх у коробку з телефоном і хоче за це додаткові кошти. Що буде з батареєю, якщо заряджати її кабелем від іншого телефона?

Про це розповіли Sante.

Чи можна заряджати телефон іншим кабелем

Різні кабелі та адаптери по-різному заряджають телефон, попри однакове призначення. Якась зарядка може відновити батарею до 100% за пів години, а деяким на це знадобиться понад дві години. Чи можна заряджати свій телефон «нерідною» йому зарядкою?

Спершу, коли з’являлися смартфони, кожен бренд розробляв свою унікальну зарядку, тому знайти в когось таку, як у себе, було доволі важко.

Та потім пристрої для заряджання почали поступово уніфікувати. Нині більшість зарядок має роз’єм Type-C, тому нам легше позичати у друзів чи колег зарядку.

Більшість зарядних пристроїв дотримується певного стандарту напруги приблизно 5 вольт. Це стосується, наприклад, моделей Samsung (5 В), Motorola (5,1 В) та ASUS (5 В).

Сила струму блоку живлення може відрізнятися залежно від бренду. Зазвичай вона коливається в межах від 0,7 ампера до 2 ампер.

Під час заряджання мобільного телефону іншим зарядним пристроєм сила струму має бути рівною або більшою за максимальну місткість, необхідну для телефону. Якщо ви перевищите ліміт сили струму, ваш смартфон не буде пошкоджений, оскільки він використовуватиме лише необхідну кількість енергії для заряджання.

Однак трапляються ситуації, коли ми заряджаємо телефон чужими пристроями. Якщо чужа зарядка має меншу потужність струму, ніж зазвичай використовує ваш пристрій, наслідки можуть бути сумними.

Непідхожі за потужністю зарядні пристрої можуть значно довше заряджати ваш телефон. Крім усього, вони можуть зіпсувати акумулятор вашого телефона.

Намагайтеся використовувати той зарядний пристрій, що йде у комплекті чи рекомендується для вашого телефона. Сила струму зарядного пристрою має бути такою ж або вищою, ніж у вашого смартфона.

Також не варто використовувати неоригінальні зарядні пристрої чи кабелі. Навіть якщо вони обіцяють ті ж характеристики, що й оригінали, ви ніколи не можете бути певні, що це не обман від виробника.

Чому не можна залишати смартфон у розетці до самого ранку

Нагадаємо, що звичка заряджати смартфон до 100% або залишати його підключеним до мережі на всю ніч суттєво скорочує термін служби акумулятора.

Для сучасних літій-іонних батарей постійна робота на пікових показниках є стресовою, що призводить до швидкої хімічної деградації компонентів. Зокрема, нічне заряджання небезпечне через стан «мікропідзарядок», який спричиняє перегрів пристрою.

Експерти рекомендують підтримувати рівень заряду в межах 30–80%. Короткі сесії підзарядки протягом дня значно корисніші для гаджета, ніж очікування повної розрядки. Щоб врятувати батарею, варто підключати телефон до живлення на позначці 20–30%, а відключати, коли телефон зарядиться до 80–90%.

