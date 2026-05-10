Відомий український співак уперше показав маму-красуню, яка 20 років живе в Італії

Український співак Юлік уперше показав маму, яка багато років живе в Італії, та щиро розповів про рідкісні зустрічі з найріднішою людиною.

Артист опублікував у соцмережах сімейне фото з мамою з нагоди Дня матері. Для шанувальників це стало несподіванкою, адже раніше співак майже не ділився подробицями особистого життя. У дописі Юлік подякував мамі за підтримку, любов і терпіння. Також побажав їй здоров’я та щастя. Публікація швидко зібрала хвилю теплих коментарів від підписників.

«Дякую за все. За любов, терпіння, молитви і підтримку. Будь щаслива та здорова», — звернувся співак до мами.

Як виявилося, мама артиста вже понад два десятиліття мешкає в Італії, де виховує молодшого сина Каріма. Сам Юлік також добре знає життя за кордоном, адже колись провів там чимало років. Утім, попри стабільне життя в іншій країні, він ухвалив рішення повернутися до України та будувати кар’єру саме тут. Згодом цей крок став для нього доленосним.

«Стараюся використовувати кожну можливість для зустрічей», — зізнався виконавець про спілкування з мамою.

Зараз побачитися з рідними артистові вдається переважно під час благодійних виступів в Італії. Після початку повномасштабної війни Юлік неодноразово їздив туди з концертами для українців і долучався до заходів на підтримку України. Саме такі поїздки дають йому шанс провести бодай трохи часу з родиною.

