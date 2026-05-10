Євген Кошовий відверто висловився про виїзд 18-річної доньки до Мілана

Євген Кошовий з дружиною дітьми

Реклама

Художній керівник студії «Квартал 95» та шоумен Євген Кошовий відверто розповів про виїзд старшої доньки Варвари за кордон і зізнався, як родина переживає про її життя в Мілані.

Актор розповів, що 18-річна Варвара після першого курсу інституту вирішила продовжити навчання в Італії. Донька шоумена нині мешкає у Мілані та здобуває освіту у сфері, пов’язаній із менеджментом і режисурою в шоу-бізнесі. За словами Кошового, рішення про переїзд було самостійним і доволі дорослим кроком для дівчини. Тепер їй доводиться повністю організовувати побут без допомоги батьків. Сам Євген не приховує, що сумує через відстань. Про це він розповів під час концерту «Єдиного Кварталу».

«Вона закінчила тут заочно перший курс, а потім вже поїхала. У 18 поїхала. Вона сама, доводиться все самій робити. Я говорив: „Таке доросле життя, Варвара. Доведеться самій“. Сумуємо», — поділився Кошовий у коментарі проєкту «Ближче до зірок».

Реклама

Варвара Кошова / © instagram.com/kosshevayaa

Водночас Варя активно веде соцмережі та не приховує, що нині живе між Києвом і Міланом. Раніше донька артиста вже була публічною персоною — брала участь у телевізійних талант-шоу та музичних проєктах. Зокрема, вона професійно займалася вокалом і неодноразово з’являлася на українському телебаченні.

Свого часу Варвара також була фіналісткою Нацвідбору на Дитяче Євробачення та виступала в проєктах «Голос. Діти», «Розсміши коміка» і «Ліга сміху».

Зазначимо, Євген Кошовий та його дружина Ксенія перебувають у шлюбі понад 17 років. Подружжя виховує двох доньок — Варвару та молодшу Серафиму.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк розчулила фото з 10-місячним сином, на якому засвітила личко малечі.

Реклама

Новини партнерів