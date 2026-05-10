Олег Винник підтримав Приходько та шокував позицією щодо російської мови

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk.original

Український співак Олег Винник прокоментував мовний скандал довкола своїх російськомовних пісень і публічно підтримав Анастасію Приходько, яка нещодавно оскандалилася з цієї ж причини, після скасування її концерту.

Артист дав інтерв’ю, де торкнувся теми мови та реакції суспільства на його позицію. Винник визнав, що регулярно отримує хвилю критики через російськомовне спілкування. Також співак пояснив, чому не перекладає свої старі хіти українською. Нині виконавець мешкає у Німеччині, однак продовжує звертатися до частини аудиторії російською мовою. За словами артиста, він не вважає це чимось неприйнятним. Саме ця позиція вкотре спричинила бурхливі дискусії в Мережі.

«Я Настю люблю і поважаю, вона не боїться говорити правду, а тепер їй за це скасовують концерти», — заявив співак у розмові з Наталею Влащенко.

Окремо Винник висловився про ситуацію навколо Приходько, яка нещодавно опинилася в центрі гучного скандалу через фразу про «київську російську мову». Після резонансу її концерт у Чернівцях було скасовано. Артист став на бік колеги та наголосив, що не підтримує подібну реакцію суспільства. Також він додав, що, на його думку, російська мова не має зникнути з повсякденного життя навіть після завершення війни.

«Нехай мене засуджують як завгодно, але я навпаки б спілкувався цією мовою і ніколи б не забороняв її», — сказав Винник.

Співак також визнав Росію агресором, однак підкреслив, що, мовляв, не ототожнює мову з політикою Кремля. На його переконання, зміни в мовному середовищі можуть тривати десятиліттями, а не відбутися миттєво.

