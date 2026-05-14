Колишній міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання ТСК Верховної Ради пояснив, що рішення, яке в межах розслідування називають «шлагбаумом», було не інструментом тиску на контрагентів, а механізмом захисту державних енергетичних компаній від примусового стягнення коштів через суди під час воєнного стану.

Нагадаємо, НАБУ вважає, що контрагенти «Енергоатому», які виконували роботи або постачали товари для потреб українських АЕС, не могли отримати оплату від компанії.

Галущенко натомість заявив, що після окупації ЗАЕС суди почали ухвалювати рішення про стягнення з «Енергоатому» боргів станції, хоча, за його словами, йшлося про класичний форс-мажор.

«Ідеться про наказ, який підписує Мінстратегпром. Коли окупували Запорізьку атомну електростанцію, для мене теж це були дуже дивні рішення судів. Це найбільша станція — шість блоків. Це найбільший відокремлений підрозділ, який отримав послуги. Після окупації, це форс-мажор, ніхто не розраховувався. Почалися масові суди про стягнення тих коштів, які винна була ЗАЕС. Це сотні мільйонів, під мільярд. Вигравалися ці суди, хоча це класичний форс-мажор: актив в окупації. Але форс-мажор ігнорували, приймали рішення, і далі почали з „Енергоатому“ масово стягувати кошти. Причому не тільки з гривневих рахунків, але й з валютних, рахунки, на яких акумулювали кошти, щоб заплатити за ядерне паливо. Керівництво компанії звернулося з проханням допомогти, щоб не зупинити блоки, бо треба купувати паливо», — заявив Галущенко.

За словами Галущенка, без такого рішення держава могла зіткнутися з ризиком втрати атомної генерації під час опалювального сезону.

«Зараз ми говоримо про державу і про проходження опалювального сезону в умовах постійних обстрілів. Якби ми втратили хоч один атомний блок, а вони всі сезони війни, дев’ять блоків працювали від початку і до кінця, у нас була б катастрофічна ситуація. Тому це рішення точно в інтересах держави. Воно точно допомогло компанії втриматися», — заявив Галущенко.

Окремо Галущенко наголосив, що лобіював це рішення в інтересах інших енергетичних компаній. За його словами, після виключення «Енергоатому» з відповідного переліку влітку 2025 року через суди з компанії вже за тиждень стягнули 130 млн грн.

«Це було з серпня 2024 року по червень 2025 року, потім „Енергоатом“ зі списку виключили. Тобто мова йде про те, що на момент порушення кримінальної справи — 21 серпня 2025 року — „Енергоатом“ вже не був у цьому списку. Буквально через тиждень після того, як його виключили, з нього списали 130 мільйонів. Це для них був удар», — заявив він.

Водночас Галущенко заявив, що якщо зловживання цим механізмом були, їх потрібно довести, а винні мають нести відповідальність.

«Якщо хтось ним скористався у якийсь спосіб, давайте доведемо цей факт — хай відповідають, взагалі немає питань», — заявив Галущенко.

