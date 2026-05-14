Над Балтикою перехопили літак РФ: у Польщі заговорили про провокацію

Іл-20 / © із соцмереж

Польські винищувачі перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20, який летів над міжнародними водами без плану польоту та з вимкненими транспондерами.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

За його словами, російський літак перебував над міжнародними водами Балтійського моря, однак виконував політ без увімкнених передавачів. У Міноборони Польщі наголосили, що такі дії можуть створювати небезпеку для цивільної та військової авіації.

«Наші літаки перехопили над міжнародними водами Балтійського моря російський розвідувальний літак Іл-20», — заявив Косіняк-Камиш.

Він також підкреслив, що Польща реагуватиме на подібні інциденти негайно.

«Польоти без увімкнених транспондерів можуть становити загрозу для інших літаків. Кожна провокація такого роду зустріне негайну реакцію наших пілотів», — зазначив міністр оборони Польщі.

За словами Косіняка-Камиша, це вже не перший подібний випадок і такі дії Росії можуть бути спробою тестувати системи протиповітряної оборони країн НАТО.

Водночас Оперативне командування збройних сил Польщі уточнило, що порушення польського повітряного простору не було.

