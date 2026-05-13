Путін піде на все: експерт попередив про удари по ЄС та білоруський фронт

Володимир Путін, удари по ЄС та білоруський фронт / © ТСН

Реклама

Ескалація у Європі прямо залежить від ситуації в Україні. Через труднощі на Донбасі Росія може активізувати білоруський напрямок — там вже фіксують підготовку інфраструктури. Під загрозою прямих російських ударів можуть опинитися об’єкти ЄС, зокрема в Німеччині та Польщі.

Таку думку аналітик міжнародної політики Олександр Колесніченко висловив у ефірі телеканалу «Київ24».

Удари РФ по Європі

«Побачимо, вони збирають дані. По-перше, йде саботаж, очевидно, але це ж не просто так відбувається. Коли Росія зрозуміє, що це не працює так, як їй би хотілося, щоб це працювало, я очікую особисто прямі удари«, — заявив експерт.

Реклама

Він зазначив, що не виключає подальшої ескалації з боку Кремля та переконаний, що президент Росії Володимир Путін може піти на жорсткіші кроки. Водночас, за словами Колесніченка, багато залежатиме від розвитку ситуації в Україні.

«Тобто, щоб були прямі удари по Європі, по європейських підприємствах, у Німеччини, у Польщі, треба дивитися на ситуацію в Україні. Як я бачу, оскільки Путін не може взяти пояс фортифікацій на Донбасі, він може активізувати білоруський фронт. Але це вже реально небезпечна історія», — застеріг аналітик.

Загроза з Білорусі

Він також звернув увагу на активне будівництво інфраструктури в Білорусі, яке може свідчити про підготовку до можливого наступу.

«Я вважаю, що ми до цього йдемо, тому що дороги там не просто так будуються, очевидно, артилерійські позиції також не просто так будуються. Це інфраструктура наступу. Поки Україна будує фортифікації, Білорусь будує дороги», — сказав Колесніченко.

Реклама

На переконання аналітика, нинішня ситуація може призвести до подальшого загострення безпекової ситуації в Європі.

«Тобто, очевидно, тут все, так би мовити, на столі. Мільйони не витрачаються просто так з обох сторін. Буде ескалація відбуватися, і коли Росія зрозуміє, що просто робити саботаж в Європі не спрацьовує, підуть прямі удари«, — вважає експерт.

Водночас він припустив, що такі події можуть вплинути і на політичні процеси у європейських країнах, зокрема посилити позиції правопопулістських сил. Як приклад Колесніченко навів партію Reform UK у Великій Британії, яка отримала значну підтримку на місцевих виборах.

«Тобто тут ситуація буде, на мій погляд, ескалювати. І для того, щоб цього не сталося, треба щось зробити. А от що зробити — вже дуже гарне запитання. Знаєте, зробити так, щоб не було ескалації», — резюмував аналітик.

Реклама

До слова, у ніч проти 13 квітня Вільнюський аеропорт на годину призупиняв роботу через гібридну атаку з боку Білорусі. У повітряному просторі зафіксували об’єкти, схожі на метеозонди, що змусило скасувати один рейс та перенаправити інший до Копенгагена.

Загроза з Білорусі — що відомо

7 травня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що Білорусь продовжує розбудовувати полігони та логістику на українському напрямку, що дозволяє РФ оперативно перекинути війська в майбутньому. Хоча наразі ударного угруповання для повторного вторгнення немає, а основний контингент ворога був виведений раніше, загроза провокацій та використання повітряних цілей для дестабілізації кордону залишається постійною.

12 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію в країні, заявивши про продовження підготовки армії до можливих бойових дій. Він пояснив це необхідністю готуватися до війни, хоча й висловив сподівання її уникнути.

Новини партнерів