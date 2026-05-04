Велика війна вже на порозі: ЗМІ назвали час нападу Путіна на Європу

Путін може готувати напад на ЄС / © Associated Press

Реклама

Шансів відвернути напад Росії на Європу практично не залишилося. Президент РФ Володимир Путін розглядатиме наступні рік-два як «вікно можливостей».

Про це пише видання Politico.

Як зазанчають журналісти, це може трапитися, поки Дональд Трамп перебуває в Білому домі, а ЄС ще не зміцнив свій військовий потенціал. Росія може в цей період напасти на одну з європейських країн.

Реклама

«Невдовзі може статися щось важливе — у Росії є вікно можливостей. США йдуть з Європи, трансатлантичні відносини перебувають у жалюгідному стані, і ЄС ще не повністю готовий взяти на себе відповідальність», — сказав Міка Аалтола, фінський депутат Європейського парламенту.

Водночас Путін прагнутиме чинити тиск на європейських союзників України, уникаючи будь-якої потенційної реакції США.

«Якщо не буде атаки через кордон, США можуть сказати, що це не настільки стратегічно важливо. У них обмежені ресурси в Ірані, тому, можливо, вони порадять розпочати переговори з Росією», — сказав Аалтола.

Ймовірний напад РФ на Європу — останні новини

Володимир Путін заявив, нібито заяви про плани Москви напасти на Європу є «нісенітницею». На його думку, це роблять із внутрішньополітичних мотивів, щоб «створити образ ворога» і «прикрити помилки, які робили західні уряди протягом багатьох років».

Реклама

Щоправда, за даними ЗМІ, американська розвідка підтвердила, що Путін у своїх божевільних планах із захоплення територій не обмежується Донбасом, Херсонщиною та Запорізькою областю. Він прагне повернути під контроль Москви всю Україну та інші колишні республіки СРСР.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, нібито його країна, яка вже майже 12 років веде війну проти України, не збирається нападати на Європу. Однак, за словами Лаврова, Росія готова дати повноцінну відповідь у разі потреби.

Британський економіст Ендрю Ліліко стверджує, що Росія може погрожувати або навіть вторгнутися до країн Європи, але як свідчить математика, якщо до цього дійде, Москві просто не вистачить економічних ресурсів, щоб становити серйозну загрозу в середньостроковій перспективі.

Новини партнерів