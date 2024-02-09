Росія не зможе виграти війну проти Європи: економіст пояснив усе математично

Щоб протистояти ЄС, Росії потрібно буде подвоїти або потроїти свої поточні військові сили чи військові витрати відносно ВВП. Це поставило б ВВП в діапазон 12-15% пізнього СРСР – рівня, який спричинив крах радянської економіки.

Росія може погрожувати або навіть вторгнутися до країн Європи, але як свідчить математика, якщо до цього дійде, Москві просто не вистачить економічних ресурсів, щоб становити серйозну загрозу в середньостроковій перспективі.

Про це стверджує британський економіст Ендрю Ліліко у колонці для The Telegraph.

Економіст переконаний, що Росія не зможе виграти велику війну з ЄС. Він опирається на оцінку економічного потенціалу країни та на прості математичні формули.

Чому Росія не зможе перемогти у війні з ЄС

Ліліко вказує, що економіка Росії є досить малою: вона становить лише близько 85% від італійської. Населення РФ сягає близько 140 млн людей – менше, ніж населення Німеччини та Франції разом узятих.

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"Вона не змогла перемогти Україну – країну, яка на момент вторгнення Росії була 53-ю за величиною економікою світу, поступаючись Новій Зеландії та Перу. Навіть якщо в майбутньому Сполучені Штати втратять будь-який інтерес до захисту Європи, чи варто нам справді боятися, що Росія може перемогти об’єднані сили ЄС, щоб дістатися Британії?" – розмірковує економіст.

Він зауважив, що зв’язок між військовою силою та економічним зростанням складний і двосторонній. Фахівець зазначив, що раніше описував, як сильніша армія може прискорити довгострокове економічне зростання. Однак у цьому матеріалі вирішив зосередитися на іншому напрямку: наскільки вищий ВВП означає або не означає більше потужність у військовому плані, і що це означає для загрози з боку РФ та її економіки.

Витрати на війну стимулюють зростання Росії / Джерело: МВФ

Ліліко пише, що військова сила, за інших рівних умов, є відображенням ресурсів, доступних армії. Доступні військовим ресурси складаються з тих, які вже були мобілізовані, і тих, які можна було б мобілізувати швидко, у необхідних часових межах, щоб вони були відповідними, якщо б стануть потрібні. Фахівець розглянув військові сили як два складники: чисельність особового складу та оснащення.

У публікації наводиться приклад двох різних держав. Одна має більше населення, а інша – вищий ВВП. Щоб створити відповідну армію з погляду особового складу та обладнання, країна з більшим населенням повинна відправити менший відсоток населення до війська, але має виділяти більшу частку свого ВВП.

Економіст припустив, що якби дві країни виділили однакові частки особового складу та ВВП, то більш густонаселена держава мала б більше бійців, але вони були б гірше оснащені, тому кожен солдат був би менш ефективний, наприклад, у ліквідації противника.

"У цьому випадку ми можемо отримати розуміння з геніального фрагмента військової математики, розробленого під час Першої світової війни: "квадратного закону". Це говорить нам про те, що в термінах простого виснаження, якщо одна військова сила чисельніша за іншу, але менш ефективна, то для того, щоб перемогти, відношення переваг ефективності меншої армії має бути більшим, ніж квадрат співвідношення її чисельного недоліку. Отже, наприклад, це означає, що якщо у вас на 10 відсотків менше військ, ваші війська мають бути більш ніж на 21 відсоток ефективнішими, щоб виграти війну на основі виснаження", – пояснив Ліліко.

Він продовжив, вказавши, що частка населення, яку різні країни можуть мобілізувати на війну, може відрізнятися. Так, авторитарна держава могла б призвати до війська більшу частину свого населення. Однак така держава також може мати "моральний" недолік, тобто її війська можуть стати нездатними або не захотіти воювати з нижчим рівнем втрат, ніж це було б у разі бійцями, які воюють за те, що вони вважають благородною метою. З іншого боку, є ті, хто стверджує, що деякі демократичні ліберальні країни стали настільки самоненависними або декадентськими, що не вважають свою власну справу достатньо благородною, щоб за неї боротися.

Військові витрати Європи будуть приблизно вдвічі більшими, ніж РФ

Економіст застосував деякі з цих ідей до розгляду середньострокової загрози з боку Росії для Євросоюзу. Російська економіка становить близько 10% економіки ЄС. Євросоюз витрачає близько 1,3% ВВП на свою армію, а РФ нещодавно підвищила свої витрати приблизно до 6%. Таким чином, військові витрати європейців будуть приблизно вдвічі більшими, ніж у росіян.

"Якщо ми припустимо, що більші витрати призведуть до більшої ефективності військ, то, за квадратичним законом, щоб компенсувати вдвічі менші витрати, Росії потрібно буде мобілізувати на понад 40 відсотків більше військ, ніж ЄС, які вона могла б виділити на битву, якби російські сили продовжували бути спроможними воювати з тими самими відсотками втрат, які мали війська ЄС", – оцінив Ліліко.

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Для війни з ЄС Росії знадобиться близько 3 млн військових

Об’єднані війська ЄС налічують близько 1,4 млн військових. Тож для війни на виснаження Росії необхідно буде близько 2 млн бійців. Якщо ж припустити, що РФ атакуватиме, і застосувати класичне правило, що силам в атаці потрібна перевага 1,5:1 на полі бою, Москві знадобиться близько 3 млн солдатів. Зараз Росія має близько 1,2 млн військових, але орієнтовно близько 2 млн резервістів.

Військові витрати Росії по відношенню до ВВП / Джерело: Світовий банк, Стокгольмський Інститут дослідження міжнародного миру

Як зазначає фахівець, якщо його аналіз правильний, то в середньостроковій перспективі, навіть якщо відкинути будь-які "моральні" розбіжності, для отримання шансу протистояти об’єднаному ЄС (і, отже, отримати якусь можливість загрожувати Британії), Росії потрібно буде подвоїти або потроїти свої поточні військові сили, або приблизно подвоїти чи потроїти військові витрати відносно ВВП. Подвоєння її витрат по відношенню до ВВП поставило б його в діапазон 12-15% пізнього Радянського Союзу. Це рівень, який спричинив крах радянської економіки у 1980-х роках. Потроєння витрат було б ще більше руйнівним.

Росії не вистачає економічних ресурсів, щоб створити серйозну загрозу Європі в середньостроковій перспективі

"Російська економіка продовжує перебувати під санкціями Заходу. Лише нафтове ембарго коштує їй сотні мільярдів доларів. Повторне подвоєння або потроєння військових витрат призвело б до банкрутства за кілька років. Росія може позиціонувати себе, і вона може погрожувати або навіть вторгнутися до своїх малих, бідних сусідів. Але математика говорить, що коли справа доходить до загрози для ЄС, не кажучи вже про Британію, якщо ми на Заході продовжуємо вірити в нашу справу настільки, щоб боротися, якщо до цього дійде, Росії просто не вистачає економічних ресурсів, щоб створити серйозну загрозу в середньостроковій перспективі", – резюмував автор публікації.

Нагадаємо, наприкінці січня у виданні The Telegraph назвали ознаки того, що світ вперто йде назустріч Третій світовій війні.

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