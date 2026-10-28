72-річний Андрій Макаревич уп'яте став батьком і показав крихітну донечку

Андрій Макаревич / © facebook.com/makarevichav

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Лідер гурту «Машина времени» Андрій Макаревич уп’яте став батьком. Дружина музиканта, журналістка Ейнат Кляйн, яка родом із Києва, народила.

Так, вже давно ходили чутки, що в сім’ї 72-річного артиста от-от станеться поповнення. Проте подружжя приховувало радісну новину. І ось, 27 жовтня, Андрій Макаревич у Facebook повідомив, що став батьком уп’яте. 42-річна дружина виконавця народила йому донечку.

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Дружина Андрія Макаревича з їхньою донькою / © facebook.com/makarevichav

Андрій Макаревич не був багатослівним, коли коментував поповнення у родині, а лиш коротко зазначив: «Ось якось так». Натомість музикант показав перші фото крихітної донечки. До речі, обличчя маляти можна чудово розгледіти, адже батьки не приховували його. Пара поки що тримає в секреті ім’я дитини.

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Новонароджена донька Андрія Макаревича / © facebook.com/makarevichav

Для Андрія Макаревича та Ейнат Кляйн це друга спільна дитина. Навесні 2022 року журналістка народила сина, якого назвали Ейтаном. Також в Андрія Макаревича від попередніх стосунків є вже дорослі діти — доньки Дана та Ганна і син Іван.

Діти Андрія Макаревича від Ейнат Кляйн / © facebook.com/makarevichav

Зазначимо, соліст гурту «Машина времени» ще після 2014 року підтримує Україну та засуджує агресію Росії. Коли розпочалась повномасштабна війна, артист вкотре розкритикував ворожі дії російської влади, покинув РФ та оселився в Ізраїлі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що зірка українського хору «Гомін» Вадим Яценко вдруге стане батьком. Родина тримала майбутнє поповнення родини в таємниці.

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