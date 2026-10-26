Ціни на пальне в Україні: скільки коштуватимуть автогаз і дизель

Ціни на автогаз / © Associated Press

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В Україні найближчим часом можуть стабілізуватися ціни на дизельне пальне, однак автогаз продовжить дорожчати. Його вартість на автозаправних станціях може наблизитися до 60 грн за літр.

Про це РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи A-95 Сергій Куюн.

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Чому дизель може перестати дорожчати

За словами експерта, ситуація на оптовому ринку дизельного пального вже почала змінюватися. Після приблизно двох тижнів напруженості ажіотажний попит зменшився, а оптові ціни пішли вниз.

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Одним із чинників стало рішення уряду зробити митне оформлення пального пріоритетним. Це допомогло зменшити напругу з постачанням ресурсу.

Куюн вважає, що тепер ціни на дизель на АЗС мають стабілізуватися. Водночас подальша динаміка залежатиме від ситуації на світових ринках та зміни цін на пальне.

Експерт також не вважає реалістичним сценарій, за якого дизель коштуватиме 100–150 грн за літр. За його словами, у світі вже спостерігається поступове скорочення споживання пального, що може стримувати подальше зростання цін.

Автогаз може коштувати 60 грн за літр

Інша ситуація склалася на ринку автомобільного газу. За прогнозом Куюна, його вартість в Україні може зрости приблизно до 60 грн за літр.

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Експерт назвав кілька причин такого подорожчання. Насамперед Україна залежить від постачання газу з Європи, де зараз спостерігається дефіцит ресурсу та високі ціни.

Додатковою проблемою стала логістика. Зокрема, через обміління Дунаю Україна втратила можливість повною мірою використовувати один із важливих маршрутів доставки пального.

Це ускладнило постачання та спричинило дефіцит автогазу на внутрішньому ринку. За таких умов ціни можуть продовжити зростати.

Що ще впливає на вартість пального в Україні

Проблеми з логістикою впливають не лише на автомобільний газ. За словами Куюна, через ускладнення маршрутів постачання компанії не завжди встигають доставляти необхідні обсяги пального.

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Показовою була ситуація, коли протягом майже трьох тижнів оптові ціни перевищували роздрібні. Експерт пояснив, що це свідчило про нестачу ресурсу на ринку.

Наразі ситуація поступово поліпшується, однак логістичні обмеження й надалі можуть позначатися на цінах.

Важливим чинником залишається і курс гривні, оскільки пальне Україна закуповує за кордоном. Проте, як зазначив Куюн, коливання курсу на 30 копійок не спричинять значного подорожчання.

За його оцінкою, зміна курсу долара на 1 грн може додати близько 80 копійок до вартості літра пального. Відповідно, коливання на 30 копійок означатиме приблизно 20 копійок додаткових витрат на літр.

Чи може держава стримувати ціни на пальне

На думку Куюна, Україна не має достатніх фінансових можливостей для тривалого субсидування цін на пальне. Він також зазначив, що дотації та зниження податків, до яких вдаються інші держави, потребують значних бюджетних ресурсів і не усувають основних причин подорожчання.

За словами експерта, такі заходи можуть тимчасово знизити ціну для споживачів, але після завершення програм вартість повертається до ринкового рівня.

В Україні, де бюджетні ресурси обмежені, ціни на АЗС значною мірою залежать від закупівельної вартості пального, валютного курсу та витрат на його доставку.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах 26 жовтня становила близько 90,77 грн за літр, дизельного пального — 104,14 грн за літр.

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