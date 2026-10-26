Цены на топливо в Украине: сколько будут стоить автогаз и дизель

Цены на автогаз / © Associated Press

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В Украине в ближайшее время могут стабилизироваться цены на дизельное топливо, однако автогаз продолжит дорожать. Его стоимость на автозаправочных станциях может приблизиться к 60 грн. за литр.

Об этом рассказал директор Консалтинговой группы A-95 Сергей Куюн.

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Почему дизель может перестать дорожать

По словам эксперта, ситуация на оптовом рынке дизельного горючего уже начала меняться. После примерно двух недель напряженности ажиотажный спрос снизился, а оптовые цены пошли вниз.

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Одним из факторов стало решение правительства сделать таможенное оформление горючего приоритетным. Это помогло уменьшить напряжение с снабжением ресурса.

Куюн считает, что теперь цены на дизель на АЗС должны стабилизироваться. В то же время, дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на мировых рынках и изменения цен на топливо.

Эксперт также не считает реалистичным сценарий, при котором дизель обойдется в 100–150 грн за литр. По его словам, в мире уже наблюдается постепенное сокращение потребления горючего, что может сдерживать дальнейший рост цен.

Автогаз может стоить 60 грн за литр

Другая ситуация сложилась на рынке авто газа. По прогнозу Куюна, его стоимость в Украине может вырасти до 60 грн за литр.

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Эксперт назвал несколько причин такого удорожания. В первую очередь, Украина зависит от поставки газа из Европы, где сейчас наблюдается дефицит ресурса и высокие цены.

Дополнительной проблемой стала логистика. В частности, из-за обмеления Дуная Украина лишилась возможности в полной мере использовать один из важных маршрутов доставки горючего.

Это усложнило поставки и повлекло за собой дефицит автогаза на внутреннем рынке. В таких условиях цены могут продолжить расти.

Что еще влияет на стоимость топлива в Украине

Проблемы с логистикой влияют не только на автомобильный газ. По словам Куюна, из-за усложнения маршрутов поставки компании не всегда успевают доставлять необходимые объемы горючего.

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Показательна была ситуация, когда в течение почти трех недель оптовые цены превышали розничные. Эксперт объяснил, что это свидетельствовало о нехватке ресурса на рынке.

Сейчас ситуация постепенно улучшается, однако логистические ограничения и дальше могут отражаться на ценах.

Важным фактором остается и курс гривны, поскольку горючее Украина закупает за границей. Однако, как отметил Куюн, колебания курса на 30 копеек не повлекут за собой значительное подорожание.

По его оценке, изменение курса доллара на 1 грн может прибавить около 80 копеек к стоимости литра горючего. Соответственно, колебание на 30 копеек означает примерно 20 копеек дополнительных затрат на литр.

Может ли государство сдерживать цены на горючее

По мнению Куюна, у Украины нет достаточных финансовых возможностей для длительного субсидирования цен на топливо. Он также отметил, что дотации и снижение налогов, к которым прибегают другие государства, нуждаются в значительных бюджетных ресурсах и не устраняют основные причины удорожания.

По словам эксперта, такие меры могут временно снизить цену для потребителей, но по завершении программ стоимость возвращается к рыночному уровню.

В Украине, где бюджетные ресурсы ограничены, цены на АЗС в значительной степени зависят от закупочной стоимости горючего, валютного курса и расходов по его доставке.

Напомним, ранее говорилось, что крупнейшие сети АЗС Украины изменили цены на топливо. Средняя цена бензина А-95 в представленных сетях 26 октября составила около 90,77 грн/литр, дизельного горючего — 104,14 грн/литр.

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